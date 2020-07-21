Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:41224

ФК «Виктория» разгромил киевлян

1 августа стартовал 21-й тур чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

Николаевская «Виктория» из Белопольского района в гостях играла против киевского «Рубикона». Матч завершился уверенной победой гостей 1:5. За наших отличились Безъязычный (18, 33, 76), Скепский (48), Аржанов (88). Хозяева ответили единственным мячом в конце первого тайма.

Остальные матчи: «Атлет» Киев - ФК Белая Церковь 0:0

«Чернигов-ЮСБ» - ФК «Чернигов-Авангард» Корюковка 0:0

Еще одна игра «Днепр» Черкассы – «ЛНЗ-Лебедин» Черкасская область пройдет сегодня.

ФК «»Тростянец» получил три очка за техническую победу над кропивницким «Олимпиком», который отказался от участия в турнире после карантина.

У «Виктории» 54 очка в 21 матче и первое место, на 5 очков меньше у «ЛНЗ-Лебедин», у корюковцев 42 очка, у тростянчан – 36.

Спорт Виктория Николаевка Футбол
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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