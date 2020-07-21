ФК «Виктория» разгромил киевлян 1 августа стартовал 21-й тур чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

Николаевская «Виктория» из Белопольского района в гостях играла против киевского «Рубикона». Матч завершился уверенной победой гостей 1:5. За наших отличились Безъязычный (18, 33, 76), Скепский (48), Аржанов (88). Хозяева ответили единственным мячом в конце первого тайма.

Остальные матчи: «Атлет» Киев - ФК Белая Церковь 0:0

«Чернигов-ЮСБ» - ФК «Чернигов-Авангард» Корюковка 0:0

Еще одна игра «Днепр» Черкассы – «ЛНЗ-Лебедин» Черкасская область пройдет сегодня.

ФК «»Тростянец» получил три очка за техническую победу над кропивницким «Олимпиком», который отказался от участия в турнире после карантина.

У «Виктории» 54 очка в 21 матче и первое место, на 5 очков меньше у «ЛНЗ-Лебедин», у корюковцев 42 очка, у тростянчан – 36.