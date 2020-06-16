В Сумах со вторника перекроют движение транспорта по ул. Харьковская Со вторника, 4 августа, в Сумах будет ограничено движение общественного и частного транспорта на участке дороги по ул. Харьковская.

Начиная с полуночи вторника, дорога по ул. Харьковская, от пр-та М. Лушпы до поворота на ул. Героев Сумщины, будет полностью закрыта. Перекрытие автодороги связано с ремонтными работами, которые пока продолжаются на данной улице, а именно укладкой верхнего слоя асфальтобенота.

Движение транспорта полностью ограничат на центральной проезжей части ул. Харьковская, въездах и выездах из нее. Транспорт будет двигаться по пр. М. Лушпы и ул. Привокзальная.

Как сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера, со вторника по четверг планируется завершить ремонт участка дороги от ул. Героев Сумщины до поворота ТРЦ «Мануфактура». Ремонт же всего участка автодороги продлится в течение пяти-семи дней.

Мэр Сум Александр Лысенко подчеркнул, что работы будут пытаться завершить как можно скорее, по возможности, работники КП «Дорремстрой» будут работать ночью. Он также обратился к сумчанам с просьбой отнестись к перекрытию дороги с пониманием и в течение этого времени планировать свои поездки с учетом измененного движения транспорта.

Маршруты движения коммунального общественного транспорта в ближайшее время будут опубликованы на Информационном портале Сумского городского совета.