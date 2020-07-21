В Сумах вспомнили погибших «крылатых пехотинцев» и поблагодарили живых Сегодня, 2 августа, в Сумах состоялись мероприятия по случаю Дня памяти погибших военнослужащих десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины.

Сначала представители городской власти и общественности возложили цветы к о памятному знаку воинам, погибшим в зоне АТО / ООС, среди которых и шестеро представителей десантно-штурмовых войск, потом присоединились к сумчанам, которые собрались у Мемориала погибшим воинам-интернационалистам на митинг-реквием.

Обращаясь к присутствующим, мэр Сум Александр Лысенко подчеркнул особую роль «крылатой пехоты» при выполнении боевых задач, мужество и героизм, которые во все времена были присущи военнослужащим этого рода войск: «В разные времена десантникам пришлось побывать на разных фронтах, но всегда, ставя перед ними задачи, командование понимало, что они будут выполнены. Во времена независимой Украины вам снова пришлось брать в руки оружие, и вы с честью выполнили воинский долг. Честь и слава всем тем, кто, демонстрируя лучшие качества, защищает нашу страну на Востоке Украины! Вечная память погибшим! Слава Украине!».

Он вручил ряду присутствующих на мероприятии военнослужащих отличия, а также сообщил, что городская власть выполнит взятые на себя обязательства по ремонту территории возле Мемориала погибшим воинам-интернационалистам, и теперь все готово к началу.

Также на митинге-реквиеме выступили председатель городской организации Украинского союза ветеранов Афганистана Владимир Рекун и участник АТО Юрий Удовенко.

Память погибших «крылатых пехотинцев» почтили молитвой и минутой молчания.

Воспитанники Государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И. Г. Харитоненко Государственной пограничной службы Украины провели показательное выступление.