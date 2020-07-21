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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:24571

У мэра Сум обсудили изнасилование мальчика на Добровольной

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение разобраться с «досадным случаем» в УВК № 16.

- Ко мне обратились главы квартальных комитетов, они ко мне в пятницу приходили, я дал поручение управлению образования разобраться в, мягко скажу, конфликтной ситуации между детьми, - рассказал мэр во время аппаратного совещания. - Что там случилось, досадный такой случай непонятных действий одного коллектива детей там с мальчиком. Я обращаю внимание полиции, пожалуйста, разберитесь с этим случаем, в правомерности или неправомерности данной ситуации, но там собираются люди, люди возмущены этой ситуацией, чтобы не было такого, чтобы потом говорили, что мы не разобрались или что полиция замалчивает этот вопрос. Нужно разобраться и, пожалуйста, мне доклад.

- Я об этой ситуации выясняла, - отозвалась замначальника управления образования Татьяна Драга. – Эта ситуация еще с февраля. В полицию было сообщено. На то время полиция не отреагировала в достаточной мере. Теперь эта ситуация снова возникла, и понятно, что она должна быть выяснена. По школе она выяснена еще в феврале, я подчеркну. И документы все были поданы полиции.

- Максим Олегович, - обратился мэр к своему заму г-ну Галицкому, - возьмите под своей контроль.

Напомним: в пятницу люди собирались возле УВК №16. Обвиняя группу подростков в бесчинствах и изнасиловании 6-летнего мальчика. Полиция сначала открыла уголовное производство по статье «хулиганство», затем переквалифицировав на статью «изнасилование».

Право Изнасилование
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