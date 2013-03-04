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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Перед выборами мэр Сум предложил проводить личные приемы онлайн

Мэр Сум Александр Лысенко предложил проводить личные приемы онлайн.

С таким предложением он выступил сегодня, 3 августа на аппаратном совещании, которое также проходит онлайн.

- Вы знаете, что в связи с ограничениями по карантинным мероприятиям мы с вами не проводим личные приемы, - начал он. – Я думаю, что это неправильно. Я думаю, нужно начинать эту работу, но, пока есть соответствующие карантинные запреты, мы сделаем это онлайн. Думаю, это возможно. Собираем все вопросы, а затем докладываем жителям, чтобы они видели, что мы реагируем. Поэтому я предлагаю по вторникам проводить личные приемы. С 15.00 до 17.00. Буду проводить я, мои замы. Вы можете у себя в любой день проводить. Пожалуйста, орготдел, проработайте, объявление, отбор вопросов и запись.

Политика Личный прием
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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