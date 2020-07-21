На Сумщине еще 12 случаев коронавируса На утро 3 августа в Сумской области подтвержден 541 случай заболевания COVID-19.

За воскресенье лабораторный центр подтвердил 12 новых случаев. При этом ни у кого не подтвердили выздоровление, пока выздоровевших 351. За все время пандемии умерло 8 человек. Всего болеют 182.