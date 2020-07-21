Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:55800

На Сумщине еще 12 случаев коронавируса

На утро 3 августа в Сумской области подтвержден 541 случай заболевания COVID-19.

За воскресенье лабораторный центр подтвердил 12 новых случаев. При этом ни у кого не подтвердили выздоровление, пока выздоровевших 351. За все время пандемии умерло 8 человек. Всего болеют 182.

Общество Коронавирус
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На Сумщине 529 случаев коронавируса: подробности
Вчера 10:47

На Сумщине 529 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 2 августа на Сумщине 529 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине еще 20 новых случаев коронавируса
Вчера 09:48

На Сумщине еще 20 новых случаев коронавируса

На утро 2 августа на Сумщине подтверждено 529 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19....

В Знобь-Новгородской ОТГ на Сумщине усилили карантин
01.08.2020 15:36

В Знобь-Новгородской ОТГ на Сумщине усилили карантин

Сегодня, 1 августа провели заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Знобь-Новгородского поселкового совета Середина-Будского района....

На Сумщине уже 509 случаев коронавируса: подробности
01.08.2020 11:50

На Сумщине уже 509 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 1 августа на Сумщине 509 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине коронавирус бьет рекорды
01.08.2020 08:59

На Сумщине коронавирус бьет рекорды

На утро 1 августа в Сумской области подтверждено 509 случаев коронавирусной инфекции....

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Статьи

Не положено или украдено?
31.07.2020 14:56
Чотири місяці коронавірусу на Сумщині: інтерв'ю з обласною інфекціоністкою
31.07.2020 13:39
Врачи Сумщины: «Коронавирус - это не фейк, а реальная опасность!»
31.07.2020 11:56
Маски на заняттях – необов’язково, контроль за станом здоров’я, заборона «шведського столу» в їдальнях –рекомендації МОЗ школам для роботи з 1 вересня
30.07.2020 20:30
Тетяна Рябуха, народний депутат України від партії «Слуга народу», звітує перед виборцями
29.07.2020 16:28
Місцеві вибори 2020: новели законодавства (інфографіка)
29.07.2020 13:33
День торгівлі з «АТБ»: де у Сумах завжди раді клієнту
27.07.2020 15:48
Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
22.07.2020 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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