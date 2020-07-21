На Сумщине еще 12 случаев коронавируса

За воскресенье лабораторный центр подтвердил 12 новых случаев. При этом ни у кого не подтвердили выздоровление, пока выздоровевших 351. За все время пандемии умерло 8 человек. Всего болеют 182.
По состоянию на 2 августа на Сумщине 529 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 2 августа на Сумщине подтверждено 529 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19....
Сегодня, 1 августа провели заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Знобь-Новгородского поселкового совета Середина-Будского района....
По состоянию на 1 августа на Сумщине 509 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 1 августа в Сумской области подтверждено 509 случаев коронавирусной инфекции....