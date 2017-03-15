Месячник благоустройства в Сумах прошел на «двойку» Организаторы уборки города получат от мэра Сум дисциплинарные взыскания.

Александр Лысенко поднял этот вопрос сегодня, 3 августа, во время аппаратного совещания.

- По месячнику благоустройства, мы с вами видели доклад, - начал он. - В принципе, как доклад, то нормально, но реальные действия по этому докладу, то я увидел, что в городе месячник был на оценку «неудовлетворительно». Соответствующую оценку ответственные лица получат в виде дисциплинарных взысканий. Извините, но по-другому не будет. Я вижу, что по-другому вы не понимаете. И еще у меня такой чувство, что вы себе напокупали хорошие машины и на них ездите по городу, или на служебных или на своих личных. Мы мало ходите пешком. Вы немного забыли, что нужно ходить по земле и смотреть, что происходит на земле, на асфальте, на дорогах, на клумбах, на тротуарах. Мне кажется, что некоторые коммунальщики об этом забыли.

Мэр предложил подчиненным выехать на автобусе «Дорремстроя», чтобы показать, в каком состоянии город.

- На автобусе, чтобы быстрее, потому что пешком будем долго ходить. И я вам покажу, на что нужно обратить внимание.