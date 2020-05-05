В Сумах с 1 сентября школьники будут учиться оффлайн

- У нас с 1 сентября школьники будут учиться не онлайн-режиме, - сообщил он. – А дети идут в школу. Много вопросов по этому поводу: «Пойдут ли дети в школу?» Отвечаю: дети в школу пойдут. Режим обучения будет доведен. Все мероприятия, которые нужно сделать, мы сделаем. Все, что зависит от нас, от горсовета, от нашего управления, от директоров, от учителей. Но также нужно будет делать соответствующие мероприятия и детям, и родителям. Мы эту информацию до всех доведем. Но в школу идем с 1 сентября.
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