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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:41139

В Сумах с 1 сентября школьники будут учиться оффлайн

Об этом сегодня, 3 августа, на аппаратном совещании в мэрии сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

- У нас с 1 сентября школьники будут учиться не онлайн-режиме, - сообщил он. – А дети идут в школу. Много вопросов по этому поводу: «Пойдут ли дети в школу?» Отвечаю: дети в школу пойдут. Режим обучения будет доведен. Все мероприятия, которые нужно сделать, мы сделаем. Все, что зависит от нас, от горсовета, от нашего управления, от директоров, от учителей. Но также нужно будет делать соответствующие мероприятия и детям, и родителям. Мы эту информацию до всех доведем. Но в школу идем с 1 сентября.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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