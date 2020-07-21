Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:491454

На Сумщине уже 541 случай коронавируса: подробности

По состоянию на 3 августа на Сумщине выявлен 541 случай COVID-19.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 12 человек (г. Сумы - 7, Сумской р-н - 1, Шостка - 2, Ромны - 1, Белопольский р-н - 1).

Сейчас на Сумщине от COVID-19 выздоровела 351 человек, за минувшие сутки новых выздоровлений не подтверждено.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 167 случаев заболевания (101 человек вылечился), в Сумском районе – 26 (22), г. Ахтырка - 41 (28), г. Конотоп - 29 (20), Конотопский район - 28 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 40 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 19 (16, 1 умерла), Тростянецкий район – 37 (35 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 7 (4), Недригайловский район – 30 (1), г. Ромны – 26 (13), Глуховский район – 6 (5), г. Глухов – 12 (12), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 2 (2), г. Лебедин – 2 (1), Белопольский район – 26 (17), Путивльский район – 9 (9), Краснопольский район – 7 (3), Великописаревский район – 2 (2), Середина-Будский р-н – 20 (0 ).

Фото
Общество Коронавирус
view counter

По тематике

В Сумах за неделю заболели коронавирусом 30 человек
Сегодня 10:15

В Сумах за неделю заболели коронавирусом 30 человек

Об этом сегодня, 3 августа, на аппаратном совещании в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....

На Сумщине еще 12 случаев коронавируса
Сегодня 08:55

На Сумщине еще 12 случаев коронавируса

На утро 3 августа в Сумской области подтвержден 541 случай заболевания COVID-19....

На Сумщине 529 случаев коронавируса: подробности
Вчера 10:47

На Сумщине 529 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 2 августа на Сумщине 529 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине еще 20 новых случаев коронавируса
Вчера 09:48

На Сумщине еще 20 новых случаев коронавируса

На утро 2 августа на Сумщине подтверждено 529 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19....

В Знобь-Новгородской ОТГ на Сумщине усилили карантин
01.08.2020 15:36

В Знобь-Новгородской ОТГ на Сумщине усилили карантин

Сегодня, 1 августа провели заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Знобь-Новгородского поселкового совета Середина-Будского района....

Новости

В Сумах со вторника коммунальный транспорт поедет по измененным маршрутам (схемы)
Сегодня 10:40
На Сумщине уже 541 случай коронавируса: подробности
Сегодня 09:49
На Полтавщине задержан известный фотограф по подозрению в изнасиловании и совращении малолетней на Сумщине
Сегодня 14:25
В Конотопе столкнулись два автомобиля: пострадали 4 человека
Сегодня 13:40
На Сумщине в результате ДТП погиб водитель легковушки
Сегодня 13:27
Мэр Сум тыкнул носом чиновников в срач на улицах города
Сегодня 12:45
В Сумах разыграли летний кубок по теннису
Сегодня 12:30
Аграрии Сумщины собрали первый миллион тонн зерна
Сегодня 11:59
За неделю на Сумщине зарегистрировано 167 ЧП
Сегодня 11:49
Заканчивать реконструкцию стадиона «Авангард» в Сумах будет днепровская фирма
Сегодня 11:40
Когда Ковпаковский теплорайон получит горячую воду?
Сегодня 11:16
В Сумах хотят построить дом для водителей троллейбусов
Сегодня 11:06
view counter

Статьи

Не положено или украдено?
31.07.2020 14:56
Чотири місяці коронавірусу на Сумщині: інтерв'ю з обласною інфекціоністкою
31.07.2020 13:39
Врачи Сумщины: «Коронавирус - это не фейк, а реальная опасность!»
31.07.2020 11:56
Маски на заняттях – необов’язково, контроль за станом здоров’я, заборона «шведського столу» в їдальнях –рекомендації МОЗ школам для роботи з 1 вересня
30.07.2020 20:30
Тетяна Рябуха, народний депутат України від партії «Слуга народу», звітує перед виборцями
29.07.2020 16:28
Місцеві вибори 2020: новели законодавства (інфографіка)
29.07.2020 13:33
День торгівлі з «АТБ»: де у Сумах завжди раді клієнту
27.07.2020 15:48
Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
22.07.2020 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.