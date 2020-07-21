На Сумщине уже 541 случай коронавируса: подробности По состоянию на 3 августа на Сумщине выявлен 541 случай COVID-19.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 12 человек (г. Сумы - 7, Сумской р-н - 1, Шостка - 2, Ромны - 1, Белопольский р-н - 1).

Сейчас на Сумщине от COVID-19 выздоровела 351 человек, за минувшие сутки новых выздоровлений не подтверждено.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 167 случаев заболевания (101 человек вылечился), в Сумском районе – 26 (22), г. Ахтырка - 41 (28), г. Конотоп - 29 (20), Конотопский район - 28 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 40 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 19 (16, 1 умерла), Тростянецкий район – 37 (35 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 7 (4), Недригайловский район – 30 (1), г. Ромны – 26 (13), Глуховский район – 6 (5), г. Глухов – 12 (12), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 2 (2), г. Лебедин – 2 (1), Белопольский район – 26 (17), Путивльский район – 9 (9), Краснопольский район – 7 (3), Великописаревский район – 2 (2), Середина-Будский р-н – 20 (0 ).