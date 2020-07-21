В Сумах за неделю заболели коронавирусом 30 человек

- К сожалению, город Сумы подхватил общеукраинскую негативную тенденцию к увеличению количества случаев, и на сегодня мы имеем за последние сутки плюс 7 случаев, за последнюю неделею плюс 30, - доложила она. – Всего от начала тестирования в Сумах зарегистрировано 167 человек с позитивным тестом на коронавирусную инфекцию. Среди них 149 взрослых и 18 детей. На прошлой неделе выздоровели 6 человек, всего 101 человек, это около 60% всех случаев. На сегодня на лечении 66 человек: 23 взрослых на стационарном лечении в областном центре инфекционных болезней, 1 взрослый в ведомственном учреждении, 2 ребенка на стационарном лечении в городской детской больнице, а также 40 человек на амбулаторном лечении, на самоизоляции. Из них 6 детей и 34 взрослых. На сегодня подозрение на коронавирус у 42 человек: 13 стационарных взрослых и 17 детей, в том числе один ребенок в отделении интенсивной терапии; 12 человек на амбулаторном лечении. Также в детской больнице находятся двое детей из районов области с подозрением. Также ребенок из района на стационарном лечении с подтвержденным диагнозом. Двое детей из районов после выздоровления выписаны.
По области 541 подтвержденный случай, в том числе 8 человек умерли. Подтверждена болезнь у 41 медработника.
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