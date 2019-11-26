В Сумах со вторника коммунальный транспорт поедет по измененным маршрутам (схемы)

С полуночи вторника, 4 августа, движение на ул. Харьковской от перекрестка с ул. Героев Сумщины до перекрестка с ул. Прокофьева и пр. М. Лушпы будет полностью перекрыто. Также будет перекрыт Харьковской мост. На период проведения ремонтных работ коммунальный транспорт КП «Электроавтотранс» будет курсировать по частично измененным маршрутам.
Работники КП «Дорремстрой» обещают выполнить работы на участке «Харьковский мост - светофор на выезде с ТРЦ «Мануфактура» за двое суток - до четверга, 6 августа.
Обращаем внимание пассажиров на то, что на период проведения работ троллейбусы и автобусы будут курсировать с отклонениями от расписания, а поэтому просим планировать маршруты поездок заранее и с учетом изменений, сообщает КП «Электроавтотранс».
Как будут ездить маршрутки, транспортный отдел пока не сообщает…
№
Напрямок
сполучення
Зміни по перенаправленню
1
Прикордонна – Тепличний
вул. Харківська(виїзд з ДЕПО) – пр. М.Лушпи – З.Вокзал – пр. Шевченка – вул. Героїв Сумщини – ЗА МАРШРУТОМ – Тепличний –
ЗА МАРШРУТОМ – вул. Героїв Сумщини – пр. Шевченка – З.Вокзал – пр. М.Лушпи – вул. Харківська – ЗА МАРШРУТОМ – Прикордонна
2
Автовокзал – Керамея
вул. Харківська(виїзд з ДЕПО) – пр. М.Лушпи – З.Вокзал – пр. Шевченка – вул. Героїв Сумщини – ЗА МАРШРУТОМ – Автовокзал –
ЗА МАРШРУТОМ – вул. Героїв Сумщини – пр. Шевченка – З.Вокзал – пр. М.Лушпи – вул. Харківська – ЗА МАРШРУТОМ – Керамея
3
Аеропорт – З.Вокзал
Виїзд з ДЕПО та заїзд в ДЕПО відбувається через З.Вокзал
4
Аеропорт – З.Вокзал
Виїзд з ДЕПО та заїзд в ДЕПО відбувається через З.Вокзал
5
Роменська – Героїв
Крут
вул. Харківська(виїзд з ДЕПО) – пр. М.Лушпи – 12й мікрорайон – З.Вокзал – пр. Шевченка – вул. Героїв Сумщини – ЗА
МАРШРУТОМ -Роменська – ЗА МАРШРУТОМ – вул. Героїв Сумщини – пр. Шевченка – З.Вокзал – 12й мікрорайон
7
Хіммістечко – Центроліт
Виїзд з ДЕПО – ЗА МАРШРУТОМ – пр. М.Лушпи – З.Вокзал – пр. Шевченка – вул. Наб.р.Сумки – Наб.р.Стрілки – пров. 9го травня
– вул. Кооперативна – вул. Горького – ЗА МАРШРУТОМ – Центроліт – ЗА МАРШРУТОМ – вул. Горького – вул. Наб.р.Стрілки – пров. 9го травня – вул. Кооперативна – вул. Наб.р.Сумки – пр. Шевченка – З.Вокзал – пр. М.Лушпи – ЗА МАРШРУТОМ – Хіммістечко
8
Хіммістечко – Аеропорт
Виїзд з ДЕПО – ЗА МАРШРУТОМ – пр.М.Лушпи – З.Вокзал – вул.Леваневського – вул. Горького – Ц.Ринок – МакДональдс – вул. Петропавлівська – ЗА МАРШРУТОМ – Аеропорт – ЗА МАРШРУТОМ – Покровська площа – Універмаг Київ – Ц.Ринок – вул.
Горького – вул. Леваневського – З.Вокзал – пр. М.Лушпи – ЗА МРШРУТОМ – Хіммістечко
9
Хіммістечко – Хімпром
БЕЗ ЗМІН
10А
Пансіонат для ветеранів – 12мкр.
Виїзд з ДЕПО – вул. Харківська – 12й мрн. – вул. Героїв Крут – З.Вокзал – вул.Леваневського – вул. Металургів – ЗА МАРШРУТОМ
– Пансіонат для ветеранів – ЗА МАРШРУТОМ – вул. Металургів – вул. Леваневського – З.Вокзал – вул. Героїв Крут – 12й мрн.
12
З.Вокзал – Хімпром
БЕЗ ЗМІН
13
Хіммістечко – Центроліт
БЕЗ ЗМІН
15
Прокоф`єва – К.ринок – Прокоф`єва
Виїзд з ДЕПО – ЗА МАРШРУТОМ – пр.М.Лушпи – З.Вокзал – вул.Леваневського – вул. Горького – Ц.Ринок – вул. Горького – вул. Леваневського – З.Вокзал – пр. М.Лушпи – ЗА МРШРУТОМ – Прокоф`єва
15А
Прокоф`єва – К.ринок –
Прокоф`єва
Виїзд з ДЕПО – ЗА МАРШРУТОМ – пр.М.Лушпи – З.Вокзал – пр.Шевченка – вул. Наб.р.Сумки – Ц.Ринок – пр. Шевченка – З.Вокзал – пр. М.Лушпи – ЗА МРШРУТОМ – Прокоф`єва
16
Аеропорт – Центроліт
Виїзд з ДЕПО та заїзд в ДЕПО відбувається через З.Вокзал
17
Героїв Крут – Хімпром
БЕЗ ЗМІН
18
Героїв Крут – Центроліт
БЕЗ ЗМІН
Зміни по руху автобусів при перекритті ділянки: Харківський міст до повороту на пр. М.Лушпи
57А
Баранівка – Баси
Виїзд з ДЕПО та заїзд в ДЕПО відбувається через З.Вокзал
59а
Баси – Центр
Виїзд з ДЕПО – ЗА МАРШРУТОМ – пр. М.Лушпи – вул. Троїцька – вул. Наб.р.Сумки – Ц.ринок – МакДональдс – Покровська площа – вул. Героїв Сумщини – вул. Троїцька – пр. М.Лушпи – вул.Харківська – ЗА МАРШРУТОМ – Баси
59
Веретинівка – Баси
БЕЗ ЗМІН
58а
Баси – Тополянська
Виїзд з ДЕПО – ЗА МАРШРУТОМ – вул. Охтирська – вул. Лінійна – вул.Героїв Крут – Обл.лікарня – ЗА МАРШРУТОМ – вул. Тополянська – ЗА МАРШРУТОМ – Обл.лікарня – вул. Героїв Крут – вул.Лінійна – вул.Харківська – ЗА МАРШРУТОМ – Баси
63
Баси – Ганнівка
Виїзд з ДЕПО – ЗА МАРШРУТОМ – вул. Харківська – вул. СКД – вул. К.Зеленко – вул. Прокоф`єва – вул.Петропавлівська –
Будинок зв`язку – ЗА МАРШРУТОМ – Ганнівка – ЗА МАРШРУТОМ – вул. Петропавлівська – вул. Прокоф`єва – вул. К.Зеленко – вул. СКД – вул.Харківська – ЗА МАРШРУТОМ – Баси
64
Добровільна – Добровільна
Виїзд з ДЕПО та заїзд в ДЕПО відбувається через З.Вокзал
64А
Добровільна – Ц.ринок
Виїзд з ДЕПО та заїзд в ДЕПО відбувається через З.Вокзал
62
Добровільна – Ц.ринок
Виїзд з ДЕПО та заїзд в ДЕПО відбувається через З.Вокзал
67
Прокоф`єва – Косівщина
КП «Электроавтотранс» сообщает, что в пятницу, 5 июня, в связи с непогодой троллейбусы № 1 и № 2 поедут только...
Сегодня, 22 марта, было принято решение исполкома Сумского горсовета «Об организации перевозки пассажиров на постоянных городских радиальных автобусных маршрутах в...
Сегодня, 17 марта, исполком Сумского горсовета принял решение изменить маршрут троллейбусов № 15 и 15а....
Начиная со среды, 27 ноября, и до полного восстановления питания контактной сети на участке пр. Шевченко - ул. Троицкая -...
Авария, произошедшая в ночь с 25 на 26 ноября на тяговой подстанции № 6 (повреждение изоляции кабеля мощностью 6 кВт),...