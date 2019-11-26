В Сумах со вторника коммунальный транспорт поедет по измененным маршрутам (схемы)

№ Напрямок сполучення Зміни по перенаправленню

1 Прикордонна – Тепличний вул. Харківська(виїзд з ДЕПО) – пр. М.Лушпи – З.Вокзал – пр. Шевченка – вул. Героїв Сумщини – ЗА МАРШРУТОМ – Тепличний – ЗА МАРШРУТОМ – вул. Героїв Сумщини – пр. Шевченка – З.Вокзал – пр. М.Лушпи – вул. Харківська – ЗА МАРШРУТОМ – Прикордонна

2 Автовокзал – Керамея вул. Харківська(виїзд з ДЕПО) – пр. М.Лушпи – З.Вокзал – пр. Шевченка – вул. Героїв Сумщини – ЗА МАРШРУТОМ – Автовокзал – ЗА МАРШРУТОМ – вул. Героїв Сумщини – пр. Шевченка – З.Вокзал – пр. М.Лушпи – вул. Харківська – ЗА МАРШРУТОМ – Керамея

3 Аеропорт – З.Вокзал Виїзд з ДЕПО та заїзд в ДЕПО відбувається через З.Вокзал

4 Аеропорт – З.Вокзал Виїзд з ДЕПО та заїзд в ДЕПО відбувається через З.Вокзал

5 Роменська – Героїв Крут вул. Харківська(виїзд з ДЕПО) – пр. М.Лушпи – 12й мікрорайон – З.Вокзал – пр. Шевченка – вул. Героїв Сумщини – ЗА МАРШРУТОМ -Роменська – ЗА МАРШРУТОМ – вул. Героїв Сумщини – пр. Шевченка – З.Вокзал – 12й мікрорайон

7 Хіммістечко – Центроліт Виїзд з ДЕПО – ЗА МАРШРУТОМ – пр. М.Лушпи – З.Вокзал – пр. Шевченка – вул. Наб.р.Сумки – Наб.р.Стрілки – пров. 9го травня – вул. Кооперативна – вул. Горького – ЗА МАРШРУТОМ – Центроліт – ЗА МАРШРУТОМ – вул. Горького – вул. Наб.р.Стрілки – пров. 9го травня – вул. Кооперативна – вул. Наб.р.Сумки – пр. Шевченка – З.Вокзал – пр. М.Лушпи – ЗА МАРШРУТОМ – Хіммістечко

8 Хіммістечко – Аеропорт Виїзд з ДЕПО – ЗА МАРШРУТОМ – пр.М.Лушпи – З.Вокзал – вул.Леваневського – вул. Горького – Ц.Ринок – МакДональдс – вул. Петропавлівська – ЗА МАРШРУТОМ – Аеропорт – ЗА МАРШРУТОМ – Покровська площа – Універмаг Київ – Ц.Ринок – вул. Горького – вул. Леваневського – З.Вокзал – пр. М.Лушпи – ЗА МРШРУТОМ – Хіммістечко

9 Хіммістечко – Хімпром БЕЗ ЗМІН

10А Пансіонат для ветеранів – 12мкр. Виїзд з ДЕПО – вул. Харківська – 12й мрн. – вул. Героїв Крут – З.Вокзал – вул.Леваневського – вул. Металургів – ЗА МАРШРУТОМ – Пансіонат для ветеранів – ЗА МАРШРУТОМ – вул. Металургів – вул. Леваневського – З.Вокзал – вул. Героїв Крут – 12й мрн.

12 З.Вокзал – Хімпром БЕЗ ЗМІН

13 Хіммістечко – Центроліт БЕЗ ЗМІН

15 Прокоф`єва – К.ринок – Прокоф`єва Виїзд з ДЕПО – ЗА МАРШРУТОМ – пр.М.Лушпи – З.Вокзал – вул.Леваневського – вул. Горького – Ц.Ринок – вул. Горького – вул. Леваневського – З.Вокзал – пр. М.Лушпи – ЗА МРШРУТОМ – Прокоф`єва

15А Прокоф`єва – К.ринок – Прокоф`єва Виїзд з ДЕПО – ЗА МАРШРУТОМ – пр.М.Лушпи – З.Вокзал – пр.Шевченка – вул. Наб.р.Сумки – Ц.Ринок – пр. Шевченка – З.Вокзал – пр. М.Лушпи – ЗА МРШРУТОМ – Прокоф`єва

16 Аеропорт – Центроліт Виїзд з ДЕПО та заїзд в ДЕПО відбувається через З.Вокзал

17 Героїв Крут – Хімпром БЕЗ ЗМІН