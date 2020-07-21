Специалисты инcтитута сердца провели консультации в Сумах Столичные кардиологи принимали пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями в областном кардиодиспансере, а детей с врожденными пороками сердца - на кафедре педиатрии медицинского института СумГУ, которая расположена в областной детской клинической больнице.

Выездные бригады во главе с директором Института сердца, профессором Борисом Тодуровым, принимали всех желающих пациентов по предварительной записи - в порядке живой очереди. «Ограничений для приема у нас нет. Мы консультируем всех, кому это нужно. Есть люди, которые приезжают к нам из сельской местности, из районов, для которых даже приезд в Сумы - это уже большие деньги. Поэтому консультируем и обследуем их бесплатно. Мы привозим с собой не только специалистов, но и оборудование экстракласса, на котором диагностируем почти 95 процентов всех пороков сердца. Это позволяет сразу поставить пациентам диагноз, с которым они приедут к нам в Киев», - сказал Борис Тодуров. Он также отметил, что все врачи Сумского кардиодиспансера - это профессионалы своего дела. В частности, Александр Русанов – самый опытный ангиографический хирург в регионе. Именно благодаря ему у жителей области появилась возможность проведения коронаграфии.

Борис Тодуров пожелал, чтобы все граждане с сердечно-сосудистыми проблемами вовремя обращались к врачам, поскольку во время приема было выявлено очень много пациентов, которые пренебрежительно относились к своему здоровью и обратились к кардиологам уже с осложнениями, которые гораздо труднее лечить, пишет сайт облсовета.