В Сумах хотят построить дом для водителей троллейбусов

Он поднял этот вопрос сегодня, 3 августа, во время аппаратного совещания в мэрии.
- Все вы знаете, у нас есть проблема с водителями коммунального транспорта, - обратился он к начальнику управления капитального строительства Виталию Шилову. – Я предлагаю проработать вопрос строительства дома, в том числе и для работников КП «Электроавтотранс». Чтобы нам заинтересовать работников сделать им какой-то стимул, чтоб у них был. Это может быть частичное кредитование, но часть должна быть из местного бюджета. Чтобы у нас больше работало водителей. Потому что нам сегодня нужно больше 30 водителей. Пишем программу, чтоб оставлять работников в нашем городе. Чтобы они имели долгосрочную перспективу. И может не только для «Электроавтотранса».
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