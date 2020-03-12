В Сумах хотят построить дом для водителей троллейбусов Мэр Сум предложил построить дом для водителей коммунального транспорта.

Он поднял этот вопрос сегодня, 3 августа, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Все вы знаете, у нас есть проблема с водителями коммунального транспорта, - обратился он к начальнику управления капитального строительства Виталию Шилову. – Я предлагаю проработать вопрос строительства дома, в том числе и для работников КП «Электроавтотранс». Чтобы нам заинтересовать работников сделать им какой-то стимул, чтоб у них был. Это может быть частичное кредитование, но часть должна быть из местного бюджета. Чтобы у нас больше работало водителей. Потому что нам сегодня нужно больше 30 водителей. Пишем программу, чтоб оставлять работников в нашем городе. Чтобы они имели долгосрочную перспективу. И может не только для «Электроавтотранса».