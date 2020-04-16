Когда Ковпаковский теплорайон получит горячую воду?

Об этом сообщил директор КСПУ Николай Жовтобрюх сегодня, 3 августа, во время аппаратного совещания в мэрии в ответ на вопрос мэра Сум Александра Лысенко.
- У вас есть письмо за подписью главного инженера объединения (Сумское НПО – Ред.), - сказал г-н Жовтобрюх. – О том, чтобы возобновить горячее водоснабжение с 1 сентября.
- Есть такое письмо, - подтвердил мэр. – Вы все успеете до 1 сентября?
- Отрабатываем вопрос. Могут быть некоторые «политические» вопросы. Но над техникой работаем.
- Завтра проедем к вам на завод.
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