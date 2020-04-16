Когда Ковпаковский теплорайон получит горячую воду? Сумчанам, которые обслуживаются Котельной Северного промузла, пообещали горчую воду с 1 сентября.

Об этом сообщил директор КСПУ Николай Жовтобрюх сегодня, 3 августа, во время аппаратного совещания в мэрии в ответ на вопрос мэра Сум Александра Лысенко.

- У вас есть письмо за подписью главного инженера объединения (Сумское НПО – Ред.), - сказал г-н Жовтобрюх. – О том, чтобы возобновить горячее водоснабжение с 1 сентября.

- Есть такое письмо, - подтвердил мэр. – Вы все успеете до 1 сентября?

- Отрабатываем вопрос. Могут быть некоторые «политические» вопросы. Но над техникой работаем.

- Завтра проедем к вам на завод.