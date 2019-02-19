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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:40319

Заканчивать реконструкцию стадиона «Авангард» в Сумах будет днепровская фирма

По словам начальника горуправления капитального строительства Виталия Шилова, на прошлой неделе завершилась процедура тендера, на котором определяли подрядчика для окончания реконструкции стадиона «Авангард» в Сумах.

На этой неделе должны заключить договор. Победила фирма «Миллениум Спорт» из Днепра, пишет Ваш шанс.

Напомним, что тендер был объявлен 8 июля на сумму 12,074 млн. грн. – «Реконструкция стадиона с устройством искусственного покрытия игрового поля». Всего в аукционе было трое участников – МЧП «Рівень» с предложением 11,3 млн. грн., ООО «Миллениум Спорт» - с предложением 11,7 млн. грн. и ООО «Стройкомпания «Спорт-ИН» с предложением 11,99 млн. Однако 24 июля оказалось, что участников осталось двое, и тендерное предложение МЧП «Рівень» не соответствует условиям технической спецификации и другим требованиям предмета закупки тендерной документации. А тендерный комитет принял решение заключить договор с ООО «Миллениум Спорт».

Спорт Стадион Авангард
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