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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:49234

За неделю на Сумщине зарегистрировано 167 ЧП

В результате пожаров травмирован 1 человек. Огнем уничтожено и повреждено 12 зданий, 2 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 52 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 18 зданий, 2 единицы автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму 2 млн 580 тыс. грн.

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 117 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Летом возрастает угроза пожаров в природных экосистемах - лесах, сельхозугодьях и на открытых территориях, которые трудно обнаружить на начальной стадии, поэтому очень быстро возгорания могут превратиться в масштабные. Для предотвращения таких случаев будьте осторожны в обращении с огнем, не сжигайте сухую растительность, стерню и пожнивные остатки, не разводите костры в лесах и на полях. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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