Аграрии Сумщины собрали первый миллион тонн зерна Субъектами хозяйствования всех форм собственности в аграрном секторе Сумщины намолочено первый миллион тонн зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщают в областном Департаменте агропромышленного развития.

Всего собрано зерна нового урожая с площади 199,1 тыс. гектаров (83%), намолочено 1001,7 тыс. тонн зерна при урожайности 49,7 ц/га, что на 3,4 ц/га больше соответствующего периода прошлого года.

Из указанного количества собранного зерна, пшеницы - 782,0 тыс. тонн при средней урожайности 53,2 ц/га, ячменя - 163,4 тыс. тонн при средней урожайности 46,3 ц/га, ржи - 14,0 тыс. тонн при урожайности 27 5 ц/га.

Сейчас на Сумщине сбор урожая зерновых и зернобобовых культур продолжается.