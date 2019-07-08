Аграрии Сумщины собрали первый миллион тонн зерна

Об этом сообщают в областном Департаменте агропромышленного развития.
Всего собрано зерна нового урожая с площади 199,1 тыс. гектаров (83%), намолочено 1001,7 тыс. тонн зерна при урожайности 49,7 ц/га, что на 3,4 ц/га больше соответствующего периода прошлого года.
Из указанного количества собранного зерна, пшеницы - 782,0 тыс. тонн при средней урожайности 53,2 ц/га, ячменя - 163,4 тыс. тонн при средней урожайности 46,3 ц/га, ржи - 14,0 тыс. тонн при урожайности 27 5 ц/га.
Сейчас на Сумщине сбор урожая зерновых и зернобобовых культур продолжается.
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