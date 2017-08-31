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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:45266

Мэр Сум тыкнул носом чиновников в срач на улицах города

Мэр Сум Александр Лысенко вместе с руководителями ответственных за благоустройство в Сумах структурных подразделений городского совета, и коммунальных предприятий, обслуживающих организаций осуществили инспекционный объезд города на предмет уборки, кошения травы и проведения ремонтных работ.

Инспекция началось с площади Независимости, продолжилось на ул. Набережная реки Стрелка, ул. Ильинская, ул. Ярослава Мудрого, Белопольское шоссе, Курский микрорайон, ул. Горького.

На всех участках глава города обращал внимание прежде всего на состояние газонов и тротуаров, троллейбусных и электрических опор.

По итогам объезда Александр Лысенко дал ряд поручений, в частности директору департамента инфраструктуры Александру Журбе проработать вопрос закрепления тротуаров по ул. Ильинская за КП «Дорремстрой», а также обратить внимание глав квартальных комитетов на вопросы благоустройства у частных усадеб, а начальнику управления «Инспекция по благоустройству. Сумы» Руслану Голоперову - субъектов хозяйствования на уборку прилегающей к их заведениям территории.

Александр Лысенко сообщил, что намерен через неделю проконтролировать выполнение предоставленных во время объезда поручений, и в дальнейшем сделать такие выезды регулярными. Также он рассказал, что рассматривает вопрос закрепления должностных лиц за определенными территориями на постоянной основе.

Общество Благоустройство
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