На Сумщине в результате ДТП погиб водитель легковушки

В результате аварии погиб 38-летний водитель «ВАЗа», который съехал в кювет и там перевернулся.
Лебединские правоохранители по факту дорожно-транспортного происшествия начали уголовное производство в соответствии ч.2 ст. 286 УК Украины, в рамках которого назначен ряд экспертных исследований. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
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