На Сумщине в результате ДТП погиб водитель легковушки ДТП произошло 1 августа, около двух часов ночи на автодороге между двумя селами Лебединского района.

В результате аварии погиб 38-летний водитель «ВАЗа», который съехал в кювет и там перевернулся. Лебединские правоохранители по факту дорожно-транспортного происшествия начали уголовное производство в соответствии ч.2 ст. 286 УК Украины, в рамках которого назначен ряд экспертных исследований. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.