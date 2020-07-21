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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:25124

На Полтавщине задержан известный фотограф по подозрению в изнасиловании и совращении малолетней на Сумщине

Сумской местной прокуратурой совместно с сотрудниками полиции по результатам спецоперации установлен и задержан мужчина, который совершил действия сексуального характера в отношении малолетней девушки.

В субботу, 1 августа, к участковому офицерe полиции обратилась жительница Сумского района, которая сообщила, что ее 9-летняя дочь встречалась со взрослым мужчиной, который совершал с ней недопустимы действия. Как выяснилось, девочка познакомилась с ним в соцсети. Несколько дней они переписывались, а накануне договорились о встрече. При этом мужчина настаивал, чтобы девочка ничего не рассказывала родителям. В пятницу, 31 июля, мужчина приехал за ней на собственном авто и пообещал свозить в Макдональдс, однако отвез ее на съемную квартиру, где совершал с ней действия сексуального характера, которые можно квалифицировать как изнасилование.

Более того, подозреваемый продолжил писать девушке, договариваясь о следующей встрече, на которую он просил привести подружку. Эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей, которые оперативно установили личность мужчины и в воскресенье, 2 августа, с участием роты особого назначения задержали его в соседней области.

Установлено, что мужчина проживает на Полтавщине, ему 31 год и он известный фотограф. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В то же время проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.

Задержанному 3 августа согласовано сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего) и ч. 4 ст. 152 (совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело другого лица) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Изнасилование Педофил Совращение малолетних
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