В Ромнах начали учить водолазов и кинологов Начало августа в Межрегиональном центре быстрого реагирования ГСЧС Украины ознаменовалось важным событием - в новом водолазном центре начался первый трехмесячный учебный курс для 20 слушателей с получением рабочей профессии «Водолаз».

Параллельно с водолазами за парты сели также 20 спасателей и волонтеров, которые также в течение 3 месяцев будут осваивать рабочую специальность «Кинолог - спасатель».

Поздравить будущих водолазов и кинологов прибыл директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимир Демчук.

«Мы уверены, что наши соискатели образования станут профессиональными кадрами в любой структуре, ведь у нас есть все условия для качественного проведения учебно-производственного процесса, - отметил один из руководителей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуаций. - Водолаз или кинолог - это профессии, которые мало кто выбирает просто так, это зов души и образ жизни. Каждый слушатель сделал сознательный выбор относительно будущей профессии, благодаря которому полученные знания и навыки будут служить в течение всей жизни».