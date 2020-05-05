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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:13251

Средняя зарплата на Сумщине за месяц выросла сразу на тысячу

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в июне 2020 года.

В июне 2020 года начисленная заработная плата одного штатного работника на предприятиях Сумщины, в среднем, составила 10012 грн (в целом по Украине - 11579 грн). Месяц назад эти показатели составляли 9003 и 10542 грн соответственно.

По сравнению с июнем прошлого года размер средней заработной платы в области увеличился на 9,6%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 7,7%.

Экономика Средняя зарплата Статистика
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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