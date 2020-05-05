Средняя зарплата на Сумщине за месяц выросла сразу на тысячу

В июне 2020 года начисленная заработная плата одного штатного работника на предприятиях Сумщины, в среднем, составила 10012 грн (в целом по Украине - 11579 грн). Месяц назад эти показатели составляли 9003 и 10542 грн соответственно.
По сравнению с июнем прошлого года размер средней заработной платы в области увеличился на 9,6%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 7,7%.
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