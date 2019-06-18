Сумские бейсболисты в плей-офф

В III подгруппе Дивизиона «Б» высшей лиги «Poltava Wild Hogs» принимала сумских «Воронов». Две из трех игр завершились в пользу гостей 19-18; 7-22; 13-14.
Сумчане завершили выступления в группе с 21 очком в 12 матчах, дальше – «East Vikings» ХОО ФСО «Спартак» - 14 (9) и полтавчане – 10 (9). Таким образом «Вороны» уже недосягаемы для соперников и вышли в финальную группу.
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