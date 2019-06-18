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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:31140

Сумские бейсболисты в плей-офф

1-2 августа в Полтаве прошли игры пятого тура чемпионата Украины по бейсболу

В III подгруппе Дивизиона «Б» высшей лиги «Poltava Wild Hogs» принимала сумских «Воронов». Две из трех игр завершились в пользу гостей 19-18; 7-22; 13-14.

Сумчане завершили выступления в группе с 21 очком в 12 матчах, дальше – «East Vikings» ХОО ФСО «Спартак» - 14 (9) и полтавчане – 10 (9). Таким образом «Вороны» уже недосягаемы для соперников и вышли в финальную группу.

Спорт Бейсбол Вороны
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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