Сумские бейсболисты в плей-офф 1-2 августа в Полтаве прошли игры пятого тура чемпионата Украины по бейсболу

В III подгруппе Дивизиона «Б» высшей лиги «Poltava Wild Hogs» принимала сумских «Воронов». Две из трех игр завершились в пользу гостей 19-18; 7-22; 13-14.

Сумчане завершили выступления в группе с 21 очком в 12 матчах, дальше – «East Vikings» ХОО ФСО «Спартак» - 14 (9) и полтавчане – 10 (9). Таким образом «Вороны» уже недосягаемы для соперников и вышли в финальную группу.