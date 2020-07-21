На Сумщине прокуратура вернула громаде водоем стоимостью свыше 20 млн грн По иску Конотопской местной прокуратуры решением суда признан недействительным договор о совместной деятельности и обязано ответчика вернуть территориальной громаде земельный участок под водоемом площадью 4,3 га и стоимостью более 20 млн грн.

Ранее установлено, что в июне 2020 года между Бочечковским сельским советом Конотопского района и физическим лицом-предпринимателем заключен договор совместной деятельности с целью охраны и целевого использования водоема и земельного участка под ним. Однако по содержанию заключенный договор является мнимой сделкой и скрывает под собой факт аренды указанного объекта без проведения земельных торгов, что является нарушением требований действующего законодательства. Поэтому на защиту интересов государства стала прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.