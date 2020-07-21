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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:21223

На Сумщине прокуратура вернула громаде водоем стоимостью свыше 20 млн грн

По иску Конотопской местной прокуратуры решением суда признан недействительным договор о совместной деятельности и обязано ответчика вернуть территориальной громаде земельный участок под водоемом площадью 4,3 га и стоимостью более 20 млн грн.

Ранее установлено, что в июне 2020 года между Бочечковским сельским советом Конотопского района и физическим лицом-предпринимателем заключен договор совместной деятельности с целью охраны и целевого использования водоема и земельного участка под ним. Однако по содержанию заключенный договор является мнимой сделкой и скрывает под собой факт аренды указанного объекта без проведения земельных торгов, что является нарушением требований действующего законодательства. Поэтому на защиту интересов государства стала прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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