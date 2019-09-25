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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:40193

Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной радиопеленгации

2 августа в Виннице завершился чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации.

Сумчане, воспитанники тренера Максима Редьки стали победителями и призерами в разных возрастных категориях:

Егор Редька - 2 золотые, 1 серебряная, 1 бронза;

Елизавета Мирошниченко - 3 золотые;

Анастасия Ковтун - 1 серебряная;

Остап Дереколенко - 1 серебряная, 1 бронза;

София Дорд - 1 бронза;

Михаил Тихонков - 1 бронза;

Кирилл Лагутин - 1 серебряная.

Спорт Радиопеленгация
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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