Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной радиопеленгации

Сумчане, воспитанники тренера Максима Редьки стали победителями и призерами в разных возрастных категориях:
Егор Редька - 2 золотые, 1 серебряная, 1 бронза;
Елизавета Мирошниченко - 3 золотые;
Анастасия Ковтун - 1 серебряная;
Остап Дереколенко - 1 серебряная, 1 бронза;
София Дорд - 1 бронза;
Михаил Тихонков - 1 бронза;
Кирилл Лагутин - 1 серебряная.
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