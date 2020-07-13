Как будут ездить сумские маршрутки из-за перекрытия Харьковской Накануне перекрытия дороги по ул. Харьковская, городской голова Александр Лысенко обсудил с руководителями структурных подразделений, правоохранительных органов и коммунальных предприятий «Дорремстрой» и «Электроавтотранс» вопросы обеспечения транспортного сообщения на период перекрытия участка дороги на ул. Харьковская.

Как отметил начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко, к сведению перевозчиков доведена информация о перекрытии дороги и совместно со специалистами отдела разработаны временные графики движения частного общественного транспорта.

Так, с завтрашнего дня частный общественный транспорт будет курсировать по следующим маршрутам:

маршрут № 3 - ул. Героев Крут - ул. Троицкая - ул. Героев Сумщины - ул. Петропавловская - Аэропорт и обратно;

маршрут № 4 - Химгородок - ул. Харьковская - ул. Прокофьева - ул. Г. Кондратьева - Аэропорт и обратно;

маршрут № 5 - Химгородок - ул. М. Лушпы - ул. Героев Крут - ул. Леваневского - пр. Шевченко - ул. Героев Сумщины - пл. Покровская - ул. Роменская и обратно;

маршрут № 6 - ул. Металлургов - ул. Леваневского – Ж/д вокзал - ул. Героев Крут - пр. М. Лушпы - ул. Харьковская - Химгородок и обратно;

маршрут № 8 - ул. Харьковская - пр. М. Лушпы - ул. Героев Крут - ул. Троицкая - ул. Героев Сумщины - ул. Покровская - ул. Тополянская и обратно;

маршрут № 12 - по маршруту до ТЦ «Лавина», в обратном направлении пр. М. Лушпы - ул. Героев Крут – Ж/д вокзал - пр. Шевченко - ул. Набережная р. Стрелки - пл. Покровская - ул. Петропавловская - Тимирязевка;

маршрут № 13 - ул. Героев Крут - ул. Троицкая - ул. Героев Сумщины - пл. Покровская - ул. Ильинская - ул. Белопольское шоссе - Тепличный и в обратном направлении;

маршрут № 18 - ул. Героев Крут - ул. Троицкая - ул. Героев Сумщины - пл. Покровская - Веретеновка и обратно;

маршрут № 21 - с ул. Прокофьева по маршруту до Центрального рынка - ул. Петропавловская - ул. Прокофьева;

маршрут № 22 - пр. Шевченко - ул. Троицкая - ул. Героев Крут - пр. М. Лушпы - ул. Харьковская - Химгородок и обратно;

маршрут № 26 - ул. Петропавловская - ул. Прокофьева - ул. Харьковская до конечной и обратно;

маршрут № 51 - с Н. Песчаное до рынка, разворот и в обратном направлении;

маршрут № 52 - по маршруту до ул. Прокофьева разворот на ул. СКД (Зеленко) и в обратном направлении;

маршрут № 54 - ул. Петропавловская - ул. Прокофьева - ул. Харьковская - Химгородок и обратно;

маршрут № 56 - ул. Харьковская - пр. М. Лушпы - ул. Героев Крут - ул. Троицкая - ул. Героев Сумщины - пл. Покровская - Анновка и обратно;

маршрут № 60 - ул. Ивана Сирко - пр-т М. Лушпы - ул. Героев Крут - ул. Троицкая - ул. Героев Сумщины - пл. Покровская – с. В. Песчаное и в обратном направлении.

Для обеспечения общественного порядка на месте проведения ремонтных работ на ул. Харьковская работать патрульная полиция.

Александр Лысенко обратился к сумчан с просьбой принять во внимание перекрытия автодороги и спланировать свое время прибытия к рабочим местам с учетом отсутствия возможности прямого проезда.

Схемы изменения маршрутов троллейбусов и автобусов КП "Электроавторанс" здесь.