Сергей Бутенко назначен и.о. начальника областного управления здравоохранения Распоряжением главы Сумской облгосадминистрации от 29 июля на Сергея Бутенко возложено исполнение обязанностей начальника управления здравоохранения Сумской областной государственной администрации.

Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко во время аппаратного совещания с врачами в Сумской областной клинической больницы пожелал Сергею Бутенко успехов в должности.

Справка

Бутенко Сергей Павлович родился 17 июня 1980 года в г. Сумы. Имеет полное высшее образование: окончил Сумской государственный университет по специальности «Лечебное дело», квалификация - врач; в 2008 году - факультет переподготовки специалистов Сумского государственного университета по специальности «Финансы», квалификация - экономист. Аспирант Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, г. Киев.

Работал заведующим Скляровским фельдшерских пунктов, с. Скляровка Сумского района Сумской области, врачом-интерном в Белопольской ЦРБ и Сумской городской клинической больницы № 5, был помощником-консультантом народных депутатов Украины.

В 2014 и с 2015 по 2019 годы возглавлял управление здравоохранения облгосадминистрации.

На последней сессии областного совета Сергей Бутенко был награжден почетным знаком Сумского областного совета «За заслуги перед Сумщине» III степени - за весомый личный вклад в реформирование и развитие медицинской отрасли области, преданность избранной профессии, человечность, милосердие, высокий профессионализм, многолетнюю добросовестный труд на благо Сумщины.