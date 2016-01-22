Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко во время аппаратного совещания с врачами в Сумской областной клинической больницы пожелал Сергею Бутенко успехов в должности.
Бутенко Сергей Павлович родился 17 июня 1980 года в г. Сумы. Имеет полное высшее образование: окончил Сумской государственный университет по специальности «Лечебное дело», квалификация - врач; в 2008 году - факультет переподготовки специалистов Сумского государственного университета по специальности «Финансы», квалификация - экономист. Аспирант Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, г. Киев.
Работал заведующим Скляровским фельдшерских пунктов, с. Скляровка Сумского района Сумской области, врачом-интерном в Белопольской ЦРБ и Сумской городской клинической больницы № 5, был помощником-консультантом народных депутатов Украины.
В 2014 и с 2015 по 2019 годы возглавлял управление здравоохранения облгосадминистрации.
На последней сессии областного совета Сергей Бутенко был награжден почетным знаком Сумского областного совета «За заслуги перед Сумщине» III степени - за весомый личный вклад в реформирование и развитие медицинской отрасли области, преданность избранной профессии, человечность, милосердие, высокий профессионализм, многолетнюю добросовестный труд на благо Сумщины.
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