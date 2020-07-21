Как на Шосткинщине отметят 201-ю годовщину со дня рождения Пантелеймона Кулиша Как сообщает начальник городского отдела культуры Игорь Фатун, к 201-й годовщине со дня рождения Пантелеймона Кулиша на Шосткинщине планируется ряд мероприятий.

Так, 6 августа, с 10.00 до 16.00 в музее П. Кулиша по ул. Мира, 11, будут проходить экскурсии.

В Центральной городской библиотеке по ул. Мира, 11, пройдет выставка книг, статей из периодических изданий «Бессмертное слово Пантелеймона Кулиша». С 12:00 здесь же будет экспонироваться выставка подаренных книг «Пантелеймон Кулиш от поклонников».

В 15:00 в с. Гуково Шосткинского района стартует литературно-художественный праздник «ХVІ Кулішеві читання “КулишFest”».

7 августа с 10.00 до 16.00 В библиотеках-филиалах Шосткинского района пройдут тематические выставки, посвященные П. Кулишу.

В 10:00 в пгт. Воронеж Шосткинского района возле памятника П. Кулиша начнутся торжества «Основателю украинского возрождения посвящается».

С 10:45 в Центральной районной библиотеке по ул.Садовая, 57, всех желающих приглашают посетить музейную комнату Пантелеймона Кулиша.

В 11:00 у Церкви Трех святых в пгт. Воронеж, Шосткинского района возложат цветы к памятному знаку, пишет Шостка.инфо.