Шосткинцы привезли 11 призовых мест с региональных соревнований по конкуру в Бречи

В соревнованиях достойно выступила команда Конно-спортивного клуба «Шостка», привезя домой ряд призовых мест.
Так, в пятницу, в первый день соревнований, шосткинцы Николай Пилипейко и Кальдерон прошли маршрут с высотой препятствий 125 см и заняли второе место.
На маршруте для лошадей 4 лет с высотой препятствий 90 см, этот же всадник занял IV место. А Владимир Чепиков и Кико – второе.
На маршруте «Лошади 5 лет, 115 см» Николай Пилипейко и Гарри стали победителями!
Во второй день соревнований Николай Пилипейко и Кальдерон на маршруте «130 см» с джокером стали серебряными призерами. На маршруте для лошадей 5 лет в паре с Гарри вышли победителями. А на Карате (120 см) – бронзовыми призерами. Под седлом Чаканы (лошади 4 лет, 90 см) Николай Пилипейко занял второе место.
В воскресенье, в третий день соревнований, Николай Пилипейко и Чакана (4-летние лошади, высота препятствий 90 см) стали победителями. Владимир Чепиков и Кико на этом же маршруте забрали третье место.
На маршруте для лошадей 5 лет (высота препятствий 115 см) Николай Пилипейко и Гарри заняли третье место.
На маршруте «Гран-при» (высота 135 см) Николай Пилипейко и Кальдерон стали серебряными призерами, пишет Шостка.инфо.
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