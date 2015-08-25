Сумской триатлет выиграл турнир в Харькове 2 августа в Харькове проходили соревнования по триатлону «IRON WAY 70.3».

Это соревнования по триатлону на «полужелезную» дистанцию. Участники преодолели 1,93 км плавательного этапа, 90 км велоэтап и беговой этап длиной 21 км.

Лучшим среди мужчин стал уроженец Сумщины, выпускник СумГПУ им. А.С.Макаренко Александр Хадыко, который показал время 4:02:36. Он бюолее, чем на 4 минуты опередил серебряного призера.