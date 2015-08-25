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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:11165

Сумской триатлет выиграл турнир в Харькове

2 августа в Харькове проходили соревнования по триатлону «IRON WAY 70.3».

Это соревнования по триатлону на «полужелезную» дистанцию. Участники преодолели 1,93 км плавательного этапа, 90 км велоэтап и беговой этап длиной 21 км.

Лучшим среди мужчин стал уроженец Сумщины, выпускник СумГПУ им. А.С.Макаренко Александр Хадыко, который показал время 4:02:36. Он бюолее, чем на 4 минуты опередил серебряного призера.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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