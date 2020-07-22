На Сумщине еще 19 случаев коронавируса На утро 4 августа в Сумской области подтверждено 560 случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки выявили 19 случаев заражения. Выздоровело 22 человека - всего 373. За все время пандемии умерло 8 человек. Продолжают лечиться 179.