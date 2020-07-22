На Сумщине еще 19 случаев коронавируса

За последние сутки выявили 19 случаев заражения. Выздоровело 22 человека - всего 373. За все время пандемии умерло 8 человек. Продолжают лечиться 179.
Сегодня, 4 августа, мэр Сум Александр Лысенко провел совещание с участием городских чиновников, должностных лиц, медиков, представителей Национальной полиции, Госпродпотребслужбы...
По состоянию на 4 августа в Сумской области 560 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Отдел здравоохранения сообщает, что КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» закрылось сегодня на карантин на две недели....
Об этом сегодня, 3 августа, на аппаратном совещании в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....
По состоянию на 3 августа на Сумщине выявлен 541 случай COVID-19....