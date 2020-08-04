На Сумщине 560 случаев коронавируса: подробности По состоянию на 4 августа в Сумской области 560 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 19 человек (Сумы - 6, Ахтырка - 9, Конотоп - 1, Конотопский р-н - 1, Недригайлов - 1, Кролевец - 1).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 373 человека, из них 22 за минувшие сутки (Сумы - 12, Сумской р-н - 1, Конотоп - 3, Ромны - 5, Середина-Будский р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 173 случая заболевания (113 человек вылечились), в Сумском районе – 26 (23), г. Ахтырка - 50 (28), г. Конотоп - 30 (23), Конотопский район - 29 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 41 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 19 (16, 1 умерла), Тростянецкий район – 37 (35 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 7 (4), Недригайловский район – 31 (1), г. Ромны – 26 (18), Глуховский район – 6 (5), г. Глухов – 12 (12), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 2 (2), г. Лебедин – 2 (1), Белопольский район – 26 (17), Путивльский район – 9 (9), Краснопольский район – 7 (3), Великописаревский район – 2 (2), Середина-Будский р-н – 20 (1).