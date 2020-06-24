В Сумах перекрыли центральную улицу Харьковскую Движение по улице Харьковской в Сумах перекрыли с полуночи 4 августа.

На участке от проспекта М.Лушпы до перекрестка с улицей Героев Сумщины. Центральную проезжую часть дороги начали ремонтировать от улицы Героев Сумщины. пишет Суспільне.

Движение по улице полностью перекрыто - и для общественного транспорта, и для частного. На въездах и выездах стоят бетонные блоки.

На пр. Лушпы повесили временный знак, который позволяет из крайнего правого ряда двигаться прямо в сторону ул. Прокофьева, или поворачивать налево.

Автомобили, которые выезжают из дворов и стоянок по нечетной стороне Харьковской, по привычке едут в сторону Харьковского моста. Но там выезда сейчас нет. Поэтому, автомобили разворачиваются в сторону выезда до пр. Лушпы, где раньше выезжать было запрещено.

На остановке СКД в сторону центра люди ждут общественный транспорт. Не все знали, что общественный транспорт будет ехать в объезд.

Объехать перекрытый участок дороги на частном транспорте можно через проспект Лушпы, ул. Троицкую и центральный рынок (или ул. Привокзальная, пр. Шевченко), а также через улицы Петропавловскую и Прокофьева. Также открытыми в обе стороны остаются карманы с обеих сторон вдоль улицы Харьковской. Через них заезды во дворы и на стоянку ТРЦ «Мануфактура».

Общественный транспорт изменил маршруты. Схемы движения транспорта Сумской городской совет обнародовал в понедельник. О том, что движение по центральной дороге будет перекрыт, в мэрии сообщили в воскресенье, 2 августа.

Схема движения коммунальных троллейбусов и автобусов на период перекрытия здесь. Схема движения маршруток на период перекрытия здесь.

Напомним: работы по ремонту дороги на улице Харьковской начали в начале апреля 2020 года и обещали успеть ко Дню Конституции. Всего планируют отремонтировать 2,5 километра дорожного покрытия - за 80 млн гривен из государственного бюджета. Ремонтирует дорогу КП «Дорремстрой». Полная протяженность улицы - от Харьковского моста до выезда из города - почти 8 километров.