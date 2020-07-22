ФК «Альянс» обыграл команду с Днепропетровщины (видео)

Победитель группы 2 второй лиги из Магдалиновки, который уже вышел в первую лигу, провел совместную тренировку с третьей командой группы, которая готовится к переходным матчам.
После этого был проведен тренировочный матч, который со счетом 2:0 выиграл «Альянс». Голы на счету Загинайлова и Рогозинского.
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