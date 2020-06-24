Перекрытие Харьковской в Сумах: где затруднено движение транспорта Из-за перекрытия улицы Харьковской в Сумах утром на некоторых улицах было затруднено движение транспорта.

Транспортные «тянучки» образовались на улице Героев Крут - возле «Эпицентра», на ул. Троицкой - от областной больницы до ул. Супруна, пишет Суспільне.

Объехать перекрытый участок дороги на частном транспорте можно через проспект Лушпы, ул. Троицкую и центральный рынок (или ул. Привокзальная, пр. Шевченко), а также через улицы Петропавловскую и Прокофьева.

Больших пробок утром 4 августа по городу нет. Общественный транспорт движется несколько медленнее, без соблюдения графика движения. Об этом сообщали накануне.

Схемы движения транспорта Сумской городской совет обнародовал вчера, за день до перекрытия. О том, что движение по центральной дороге будет перекрыт, в мэрии сообщили в воскресенье, 2 августа.