Кому в Сумах сегодня отключили воду «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды. Речь идет о домах по адресам: ул. Харьковская, 6/2, ул. Заливная, 31 (замена стояков в квартирах), ул. Белопольский путь, 23, ул. Ильинская, 49 (замена труб в квартирах), ул. Харьковская, 30/2 (замена кранов в квартире), ул. Харьковская, 39, ул. СКД, 38 (замена кранов в квартирах), ул. Богуна, 2/1 (замена полотенцесушителя в квартире), ул. Прокофьева, 29/1 (замена счетчика в квартире), ул. Ивана Сирко, 29 (замена стояков в квартире).