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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Скончался глава Роменского райсовета Виктор Переваруха

Сегодня, рано утром 4 августа, на 66-ом году жизни ушел в мир иной, так и не преодолев тяжелой продолжительной болезни, глава Роменской районного совета Виктор Яковлевич Переваруха.

Родился Виктор Яковлевич Переваруха 23 августа 1954 в городе Ромны. Почти всю свою жизнь на разных должностях работал на будущее родного города.

В 1976 году окончил Харьковский государственный университет по специальности «Английский язык» и получил квалификацию - переводчик-референт, преподаватель английского языка. Сначала знания применил на работе в Черноморском пароходстве.

В 1977 году Виктор Яковлевич вернулся на малую родину, где до 1995 года связывал свою жизнь с работой в Роменском сельскохозяйственном техникуме на должностях секретаря комитета комсомола, председателя профкома учащихся, заведующая отделением товароведения, заместителя директора по воспитательной работе.

Затем работал исполнительным директором МП «Меркурий», заместителем директора ООО «Эльдорадо», директором ООО «Феникс-К» и ООО «Люмави».

С апреля по июль 2008 года - учитель английского языка Анастасивской ООШ I-III ступеней, с 2008 до 2009 года - директор Овлашивской ООШ III ступеней. С 2010 до 2014 года находился на разных должностях в Роменском районном центре занятости.

В 2014 году избран главой Роменского районного совета шестого созыва, а 18 ноября 2015 года возглавил депутатский корпус седьмого созыва.

Общество Утрата
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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