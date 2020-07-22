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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:11335

На Сумщине взяли под стражу мужчину, который нанес оппоненту 5 ножевых ранений

Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры сообщено о подозрении 27-летнему жителю г. Ворожба, который нанес тяжкие телесные повреждения своему оппоненту.

По ходатайству следователя и прокурора подозреваемому решению суда от 3 августа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

По данным следствия, событие произошло 1 августа около 2 часов ночи вблизи местного магазина в г. Ворожба. Между двумя компаниями мужчин на бытовой почве возник спор, во время которой один из присутствующих достал предмет, внешне похожий на нож, которым 5 раз ударил своего оппонента в область левой стороны грудной клетки сзади. С места происшествия нападающий убежал, 33-летний пострадавший с тяжелыми ранениями был госпитализирован в больницу, где находится и в настоящее время.

Как выяснилось, подозреваемый уже был три раза судим за корыстные преступления, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, при этом судимости не сняты и не погашены. Более того, ему установлен административный надзор, в частности запрещено покидать свою квартиру после 22 часов, которым он пренебрег. Вместе с тем, собраны доказательства причастности этого человека к похищению двух мопедов.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно) УК Украины. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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