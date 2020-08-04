На Сумщине во время пожара пострадал мужчина 3 августа в 17:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре сеновала в с. Славгород Краснопольского района.

На тушение направили местные пожарные команды из сел Славгород и Мезеновка. Также, преодолев расстояние в 25 км, на место вызова прибыло отделение дежурного караула 11-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

Как было установлено, огонь охватил 25 тонн сена внутри сарая и перекинулся на перекрытие и кровлю. Усложняло ситуацию то, что сооружение было деревянное. Для ликвидации пожара необходимо было значительное количество воды, поэтому для дозаправки автоцистерны использовали водонапорную башню, которая находилась на расстоянии 2,5 км от центра горения.

В 18:20 совместными усилиями пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность от расположенной рядом хозяйственной постройки. В 20:07 пожар был ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 5 человек личного состава на 1 единице техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 4 работника на 2 единицах техники местных пожарных команд.

В результате пожара пострадал сосед хозяина дома, который еще до прибытия пожарных помогал потушить огонь. Мужчина получил ожоги обеих рук и после оказания необходимой помощи находится на амбулаторном лечении.

Допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.