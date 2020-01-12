Сумские лучники отличились на чемпионате Украины Во Львове проходит чемпионат Украины по стрельбе из лука среди ШВСМ, СДЮШОР, ДЮСШ, УОР, ФСО и СК.

2 августа 2020 определились победители в личном олимпийском раунде среди женщин и мужчин. Всего на соревновательную дистанцию вышли 81 спортсмен и 46 спортсменок.

Среди мужчин бронзовую медаль получил сумчанин Алексей Гунбин. Владислав Лисняк был шестым. Среди женщин уверенную победу одержала выпускница СумГПУ им. А.С.Макаренко Анастасия Павлова из Херсона. В восьмерке лучших сразу трое сумчанок: Ирина Хочина (4-я), Полина Родионова (5-я) и Евгения чибисова (8-я).

В командных стрельбах среди мужчин сумская команда «Сумы-ШВСМ-2» (Александр Малушин, Артем Овчинников и Виктор Рубан) заняла четвертое место. Женская «Сумы-ШВСМ-1» (Полина Родионова, Богдана Гапон и Евгения Чибисова) была второй.

В миксте Полина Родионова и Алексей Гунбин («Сумы-ШВСм-1») стали чемпионами, вторая команда (Артем Овчинников и Ирина Хочина) заняла седьмое место.