Сумские лучники отличились на чемпионате Украины

2 августа 2020 определились победители в личном олимпийском раунде среди женщин и мужчин. Всего на соревновательную дистанцию вышли 81 спортсмен и 46 спортсменок.
Среди мужчин бронзовую медаль получил сумчанин Алексей Гунбин. Владислав Лисняк был шестым. Среди женщин уверенную победу одержала выпускница СумГПУ им. А.С.Макаренко Анастасия Павлова из Херсона. В восьмерке лучших сразу трое сумчанок: Ирина Хочина (4-я), Полина Родионова (5-я) и Евгения чибисова (8-я).
В командных стрельбах среди мужчин сумская команда «Сумы-ШВСМ-2» (Александр Малушин, Артем Овчинников и Виктор Рубан) заняла четвертое место. Женская «Сумы-ШВСМ-1» (Полина Родионова, Богдана Гапон и Евгения Чибисова) была второй.
В миксте Полина Родионова и Алексей Гунбин («Сумы-ШВСм-1») стали чемпионами, вторая команда (Артем Овчинников и Ирина Хочина) заняла седьмое место.
4-5 июня в Харькове прошел кубок мэра по стрельбе из лука....
8 марта завершился 1-й этап Гран-при Испании по стрельбе из лука в Вальядолиде....
19-22 февраля в Черкассах проходил чемпионат Украины по стрельбе из лука среди кадетов (2003-2005 г.р., 2006 г.р. и младше)....
Сегодня, 31 января в Харькове завершился чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении....
10-12 января в Харькове проходил Кубок Олимпийского чемпиона Виктора Рубана по стрельбе из лука....