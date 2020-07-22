В Сумах не знают, что делать с обострением ситуации с COVID-19 Сегодня, 4 августа, мэр Сум Александр Лысенко провел совещание с участием городских чиновников, должностных лиц, медиков, представителей Национальной полиции, Госпродпотребслужбы по предотвращению распространения коронавируса.

В начале совещания Александр Лысенко отметил, что осложнения эпидемической ситуации, которое в последнее время наблюдается на территории Сумской городской ОТГ, требует соответствующего совместного реагирования, ведь речь идет о здоровье и жизни людей.

«Совместными усилиями нам удалось сохранить в Сумах незначительные темпы распространения этой инфекции и избежать усиления карантинных мероприятий. Но в последнее время ситуация ухудшилась, и появилась реальная угроза выйти из «зеленой зоны, и тогда все, что мы делали в течение пяти месяцев, окажется бесполезным. Учитывая ситуацию, которая сложилась с угрозой распространения коронавируса прошу всех с максимальной серьезностью отнестись к мерам по предотвращению распространения инфекции», - сказал Александр Лысенко.

И. о. начальника отдела здравоохранения Наталья Кипенко сообщила, что за последние сутки вновь зафиксировано существенный прирост больных COVID-19 среди сумчан - шесть новых больных. Также в последнее время увеличилось количество госпитальных случаев. Обеспокоены медики и тем, что более половины инфицированных не могут точно определить источник заражения.

Обеспокоенность ситуацией выразил и директор КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» Александр Емец, который сообщил, что сейчас в заведении с подозрениями находятся 17 детей, с подтверждением заболевания - трое (один ребенок из Краснопольского района). Ход - средний и тяжелый. Один ребенок - в отделении интенсивной терапии.

Медики в очередной раз подчеркнули необходимость использования сумчанами средств индивидуальной защиты. Как отметила Наталья Кипенко, ношение масок предотвращает распространение инфекции, потому что нередки случаи, когда болезнь проходит бессимптомно.

Начальник Сумского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Александр Хрин обратил внимание на необходимость дополнительного инструктажа с руководителями рынков по соблюдению карантина. Отвечая на вопрос мэра о возможности открытия детских развлекательных зон в торговых центрах, он сказал, что это не актуально.

Остановились на совещании и на вопросе соблюдения ограничительных мер в общественном транспорте, где в последнее время фиксируется немало нарушений.

По итогам заседания решили усилить информационную кампанию распространению коронавирусной инфекции COVID-19, контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

Также Александр Лысенко поручил собрать завтра заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и принять решение относительно действий на подотчетной территории карантина в соответствии с последними директивами правительства и сложившейся ситуации, что позволит правоохранителям эффективно влиять на нарушителей.