На Сумщину приехал вице-премьер Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский вместе с главой Сумской облгосадминистрации Романом Грищенко и представителями ГК «Укроборонпром» проверили производственные мощности Государственного научно-исследовательского института химических продуктов в городе Шостка, который входит в состав корпорацию «Укроборонпром» и является разработчиком целого ряда современных боеприпасов.

«Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины будет оказывать действенную поддержку предприятиям оборонной отрасли на Сумщине, - заверил Олег Уруский.

Роман Грищенко поблагодарил Олегу Урускому за доверие и за то, что Сумщина стала одной из первых областей, которую он посетил после назначения. Ведь, Сумщина имеет все возможности стать площадкой для появления новых технологий в оборонной отрасли, - уверен глава облгосадминистрации.

Справка

Верховная Рада Украины 16.07.2020 назначила Олега Уруского на должность Вице-премьер-министра Украины - Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Новое министерство будет заниматься промышленностью, оборонно-промышленным комплексом, стратегическими отраслями.