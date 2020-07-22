На Сумщину приехал вице-премьер

«Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины будет оказывать действенную поддержку предприятиям оборонной отрасли на Сумщине, - заверил Олег Уруский.
Роман Грищенко поблагодарил Олегу Урускому за доверие и за то, что Сумщина стала одной из первых областей, которую он посетил после назначения. Ведь, Сумщина имеет все возможности стать площадкой для появления новых технологий в оборонной отрасли, - уверен глава облгосадминистрации.
Верховная Рада Украины 16.07.2020 назначила Олега Уруского на должность Вице-премьер-министра Украины - Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Новое министерство будет заниматься промышленностью, оборонно-промышленным комплексом, стратегическими отраслями.