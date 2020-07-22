На Сумщине подписано почти 900 тысяч деклараций с врачами В области сейчас подписано 893069 деклараций, или почти 84% (средний украинский показатель составляет 72,2%).

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника областного управления здравоохранения Сергей Бутенко. Больше всего подписанных декларациях в Тростянецком (84,8%) Бурынском (84,4%), Роменском (83,6%) районах и г. Сумы (84,1) меньше всего - в Путивльском (61,7%) и Кролевецком (68,4%) района».

По его словам, по состоянию на 31 июля договора с НСЗУ подписали 78 учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь, из них коммунальной формы собственности 52. В электронной системе здравоохранения зарегистрировано 694 врача. В Сумах и районах области зарегистрированы все врачи учреждений здравоохранения первичного уровня. За январь-июль средства от НСЗУ получили все заведения на общую сумму почти 286 млн гривен (в том числе в июле – 41,2 млн гривен), что составляет 79,5% от бюджета на первичное звено.

«Наряду с реформированием первичного звена, завершена автономизация учреждений специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи. По данным сайта НСЗУ, по состоянию на 31 июля договора с НСЗУ о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий заключили 44 учреждения специализированной помощи коммунальной формы собственности из 47 (кроме 2 стоматологических поликлиник, областной клинической и городской г. Ромны, дома ребенка)», - добавил Сергей Бутенко.