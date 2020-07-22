У Сумах нагородили переможців конкурсу «Я до спорту масТАК!»

В урочистостях взяли участь: Тетяна Мироненко - заступник голови Сумської обласної державної адміністрації, Вікторія Гробова - директор Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Владислав Маслов - начальник Сумського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Олена Петрова – голова громадської організації «Відділення Національного олімпійського комітету України у Сумській області»
Цінні подарунки отримали:
- у молодшій віковій групі:
Ангеліна Вовк, вихованка Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 7 «Золотий ключик» Конотопської міської ради Сумської області;
Маша Глушко, вихованка Сумського дитячого навчального закладу (центр розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради;
Анна Кіхтенко, вихованка Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6 «Метелик» м. Суми, Сумської області;
Кирило Скварча, вихованець Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 21 «Волошка» м. Суми, Сумської області
- серед учнівської молоді:
В'ячеслав Козлов, учень Комунальної організації (установа, заклад) «Шосткинська гімназія» Шосткинської міської ради Сумської області
Анастасія Колодченко, учениця Кіндратівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області
Олена та Ірина Охріменко, учениці Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Роменської міської ради Сумської області
Діана Пихтіна, учениця Комунального закладу Комишанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради Охтирського району Сумської області
Андрій Храпач, учень Комунального закладу Комишанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради Охтирського району Сумської області
Володимир Черніченко, учень Чупахівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
- серед студентської молоді:
Ярослав Демченко, студент Сумського державного університету, випускник обласної дитячо-юнацької спортивної школи
Мальцева Карина, курсант Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ
Моїсеєнко Ярослав, курсант Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ.
У заході взяли участь 453 учасники - діти дошкільного віку, учнівська та студентська молодь, професійні спортсмени, які займаються різними видами спорту. Найбільш активними була шкільна та студентська молодь м. Суми, Ромни, Шостка, Сумського, Охтирського, Білопільського районів.
В онлайн-заході взяла участь Awa Camara (країна Сенегал) гравець ФК «Тігріца» регіону Тіес.