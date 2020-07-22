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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумах нагородили переможців конкурсу «Я до спорту масТАК!»

У Департаменті освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 4 серпня відбулася церемонія нагородження номінантів обласного спортивно-масового онлайн-заходу «Я до спорту масТАК!».

В урочистостях взяли участь: Тетяна Мироненко - заступник голови Сумської обласної державної адміністрації, Вікторія Гробова - директор Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Владислав Маслов - начальник Сумського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Олена Петрова – голова громадської організації «Відділення Національного олімпійського комітету України у Сумській області»

Цінні подарунки отримали:

- у молодшій віковій групі:

Ангеліна Вовк, вихованка Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 7 «Золотий ключик» Конотопської міської ради Сумської області;

Маша Глушко, вихованка Сумського дитячого навчального закладу (центр розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради;

Анна Кіхтенко, вихованка Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6 «Метелик» м. Суми, Сумської області;

Кирило Скварча, вихованець Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 21 «Волошка» м. Суми, Сумської області

- серед учнівської молоді:

В'ячеслав Козлов, учень Комунальної організації (установа, заклад) «Шосткинська гімназія» Шосткинської міської ради Сумської області

Анастасія Колодченко, учениця Кіндратівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області

Олена та Ірина Охріменко, учениці Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Роменської міської ради Сумської області

Діана Пихтіна, учениця Комунального закладу Комишанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради Охтирського району Сумської області

Андрій Храпач, учень Комунального закладу Комишанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради Охтирського району Сумської області

Володимир Черніченко, учень Чупахівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

- серед студентської молоді:

Ярослав Демченко, студент Сумського державного університету, випускник обласної дитячо-юнацької спортивної школи

Мальцева Карина, курсант Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ

Моїсеєнко Ярослав, курсант Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ.

У заході взяли участь 453 учасники - діти дошкільного віку, учнівська та студентська молодь, професійні спортсмени, які займаються різними видами спорту. Найбільш активними була шкільна та студентська молодь м. Суми, Ромни, Шостка, Сумського, Охтирського, Білопільського районів.

В онлайн-заході взяла участь Awa Camara (країна Сенегал) гравець ФК «Тігріца» регіону Тіес.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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