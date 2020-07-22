Мобільний сервісний центр МВС Сумщини відновлює свою роботу Інформуємо громадян про виїзд мобільного сервісного центру МВС у серпні за наступним графіком:

06.08.2020 – смт Краснопілля, вул. Мезенівська, 2;

12.08.2020 – м. Лебедин, вул. Пушкіна, 2;

19.08.2020 – м. Кролевець, вул. Грушевського, 19;

20.08.2020 – м. Путивль, вул. Гузеєва, 26;

26.08.2020 – м. Лебедин, вул. Пушкіна, 2;

27.08.2020 – м. Білопілля, вул. Соборна, 90.

Пересувний сервісний центр МВС, обладнаний сучасною технікою, надаватиме громадянам найпопулярніші послуги сервісних центрів МВС:

• реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;

• заміна посвідчення водія;

• видача міжнародного посвідчення водія;

• прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей.

Обслуговуватимуть громадян два адміністратора та фахівець експертної служби МВС.

Інформацію про порядок отримання послуг можна знайти на сайті Регіонального сервісного центру МВС у Сумській області (http://sum.hsc.gov.ua/index/poslugi/pro-mobilni-sts/), отримати консультацію - на офіційній Фейсбук-сторінці «Сервісні центри МВС в Сумській області» (https://www.facebook.com/scsumy/).

Щодо отримання чи обміну посвідчення водія звертайтеся за телефоном контакт-центру: (044) 290–19–88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС. Наші новини — на сайті hsc.gov.ua.