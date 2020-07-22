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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:49255

Известного полтавского фотографа взяли под стражу по подозрению в изнасиловании и совращении малолетней

По ходатайству Сумской местной прокуратуры подозреваемому, который совершил действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, решением Ковпаковского районного суда г. Сумы 4 августа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 29 сентября 2020 без права на залог.

По ходатайству Сумской местной прокуратуры подозреваемому, который совершил действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, решением Ковпаковского районного суда г. Сумы 4 августа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 29 сентября 2020 без права на залог.

Напоминаем, что девочка познакомилась с мужчиной в соцсети. Несколько дней они переписывались, а накануне договорились о встрече. При этом мужчина настаивал, чтобы та ничего не рассказывала родителям. В пятницу, 31 июля, мужчина приехал за ней на собственном авто и пообещал свозить в «Макдональдс», однако отвез ее на съемную квартиру в г. Сумы, где совершал с ней действия сексуального характера, которые можно квалифицировать как изнасилование.

Более того, подозреваемый продолжил писать девушке, договариваясь о следующей встрече, на которую он просил привести подружку. Эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей, которые оперативно установили личность мужчины и в воскресенье, 2 августа, с участием роты особого назначения задержали его в соседней области. Установлено, что мужчина проживает на Полтавщине, ему 31 год и он известный фотограф.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего) и ч. 4 ст. 152 (совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело другого лица) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как стало известно «Данкору», имя задержанного и взятого под стражу Валентин Василенко.

Право Валентин Василенко Изнасилование
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