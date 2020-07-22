У Сумах визначать «молодіжну еліту» та роздадуть по 8 тисяч У Сумах, із метою виявлення молоді, яка має визначні досягнення та здобутки в громадському, культурному, науковому, професійному житті міста, внесла значний особистий вклад у його соціально-економічний та культурний розвиток, відділ у справах молоді та спорту проводить конкурс «Молодіжна еліта».

Конкурс відбуватиметься у три етапи. Взяти участь у ньому може молодь віком від 14 до 35 років, яка постійно проживає на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади.

Переможців визначатимуть у п’яти номінаціях: «Сила духу» (претендентом може бути особа, яка, не зважаючи на фізичні особливості, – є взірцем для суспільства, прикладом для наслідування, має здобутки у певній сфері життєдіяльності або особа, яка протягом року здійснила героїчний вчинок), «Наукова діяльність» (претендентом може бути молодий науковець, наукові роботи (чи відкриття) якого мали вагоме значення у відповідній галузі), «Волонтерська діяльність» (Претендентом може бути особа, яка здійснює добровільну не прибуткову, соціально спрямовану діяльність, надає волонтерську допомогу (безоплатні роботи та послуги), має досягнення у даному виді діяльності), «Екологічна діяльність» (претендентом може бути особа, яка займає активну позицію по відношенню до охорони навколишнього середовища, є активним розробником екологічних проєктів, організатором чи учасником екологічних акцій та заходів, має досягнення у даному виді діяльності), «Культурно-мистецька діяльність» (претендентом може бути особа, яка займається будь-яким видом культурно-мистецької діяльності, розвитком, збереженням та популяризацією історичної та культурної спадщини).

Переможці конкурсу, в кожній номінації, отримають грошову винагороду – 8 тис. гривень.

Прийом конкурсних пропозицій триватиме по 14 серпня 2020 року щоденно, крім суботи та неділі, з 13:00 до 16:00 (вул. Харківська, 35, каб. 204). Тел. для довідок: 70-05-17.

Детальніше про конкурс можна дізнатись за цим посиланням.