У Сумах визначать «молодіжну еліту» та роздадуть по 8 тисяч

Конкурс відбуватиметься у три етапи. Взяти участь у ньому може молодь віком від 14 до 35 років, яка постійно проживає на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади.
Переможців визначатимуть у п’яти номінаціях: «Сила духу» (претендентом може бути особа, яка, не зважаючи на фізичні особливості, – є взірцем для суспільства, прикладом для наслідування, має здобутки у певній сфері життєдіяльності або особа, яка протягом року здійснила героїчний вчинок), «Наукова діяльність» (претендентом може бути молодий науковець, наукові роботи (чи відкриття) якого мали вагоме значення у відповідній галузі), «Волонтерська діяльність» (Претендентом може бути особа, яка здійснює добровільну не прибуткову, соціально спрямовану діяльність, надає волонтерську допомогу (безоплатні роботи та послуги), має досягнення у даному виді діяльності), «Екологічна діяльність» (претендентом може бути особа, яка займає активну позицію по відношенню до охорони навколишнього середовища, є активним розробником екологічних проєктів, організатором чи учасником екологічних акцій та заходів, має досягнення у даному виді діяльності), «Культурно-мистецька діяльність» (претендентом може бути особа, яка займається будь-яким видом культурно-мистецької діяльності, розвитком, збереженням та популяризацією історичної та культурної спадщини).
Переможці конкурсу, в кожній номінації, отримають грошову винагороду – 8 тис. гривень.
Прийом конкурсних пропозицій триватиме по 14 серпня 2020 року щоденно, крім суботи та неділі, з 13:00 до 16:00 (вул. Харківська, 35, каб. 204). Тел. для довідок: 70-05-17.
Детальніше про конкурс можна дізнатись за цим посиланням.