Требовала $ 4000 за принятие решения: ВСП уволил судью с Сумщины Надежду Спиридонову уволили за совершение… существенного дисциплинарного проступка.

Высший совет правосудия решила уволить Спиридонову Надежду Александровну с должности судьи Хозяйственного суда Сумской области за совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, несовместимо со статусом судьи. Об этом информирует пресс-центр ВСП.

В частности, 22 ноября 2019 года ВСП по жалобе Национального антикоррупционного бюро Украины открыл дисциплинарное дело в отношении указанной судьи. Как на основание привлечения судьи Спиридоновой Н.А. к дисциплинарной ответственности НАБУ ссылалось на фактические данные и доказательства, установленные во время проведения досудебного расследования в уголовном производстве от 21 мая 2019 года, начатом в отношении нее по части третьей статьи 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В частности, во время допроса в ходе проведения досудебного расследования в уголовном производстве свидетель отметил, что между ним и судьей Хозяйственного суда Сумской области Спиридоновой Н.А. состоялось несколько разговоров и встреч за пределами здания суда в период с 7 мая по 5 июня 2019 года. Во время этих разговоров и встреч он договорился с судьей Спиридоновой Н.А. о рассмотрении ею дела по иску физического лица - предпринимателя в Низовском поселковом совете Сумского района Сумской области об отмене решения совета от 20 марта 2019 года и принятия решения в пользу истца. Судья Спиридонова Н.А. сообщила ему о необходимости предоставления ей неправомерной выгоды (четыре тысячи долларов США) за принятие соответствующего решения по делу. Также свидетель сообщил об обстоятельствах передачи им судье Спиридонова Н.А. неправомерной выгоды по месту ее проживания.

Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия установлено, что действия судьи Спиридоновой Н.А. при осуществлении производства по делу № 920/518/19 (общение с доверенным лицом истца вне судебного заседания, обсуждение вопросов денежного вознаграждения судьи за принятие решений в пользу истца и последующее принятие таких решений) свидетельствуют о предвзятости судьи Спиридоновой Н.А., нарушении требований справедливого и беспристрастного рассмотрения дела в соответствии с законом с соблюдением принципов и правил судопроизводства и нарушении основополагающего права на справедливый суд. Эти действия имели умышленный характер, поскольку судья Спиридонова Н.А., допуская внепроцессуальные отношения при рассмотрении дела, действовала сознательно, предвзято, не могла не осознавать неправомерности своих действий, чем нанесла существенный вред авторитету правосудия. Такое поведение судьи при исполнении профессиональных обязанностей вызывает обоснованные сомнения в способности судьи беспристрастно выполнять свои функции, порочит звание судьи и подрывает авторитет правосудия.

По результатам рассмотрения дисциплинарного дела Первая Дисциплинарная палата пришла к выводу, что действия судьи Хозяйственного суда Сумской области Спиридоновой Н.А. содержат признаки существенного дисциплинарного проступка, и 13 марта 2020 года решила применить к судье дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности.

16 июля 2020 года Высший совет правосудия решил оставить без изменений обжалуемое решение Первой Дисциплинарной палаты, отметив, что палата пришла к обоснованному выводу о наличии в действиях судьи Спиридоновой Н.А. состава дисциплинарного проступка, ответственность за совершение которого предусмотрена пунктом 3 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (допущение судьей поведения, порочащего звание судьи или подрывающего авторитет правосудия, в вопросах соблюдения норм судейской этики и стандартов поведения, которые обеспечивают общественное доверие к суду). Высший совет правосудия считает, что Первая Дисциплинарная палата обоснованно применила к судье дисциплинарное взыскание в виде внесения представления об увольнении с должности, а санкции являются пропорциональными содеянном дисциплинарном проступке, пишет Судебно-юридическая газета.