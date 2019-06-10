Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:08153

Требовала $ 4000 за принятие решения: ВСП уволил судью с Сумщины

Надежду Спиридонову уволили за совершение… существенного дисциплинарного проступка.

Высший совет правосудия решила уволить Спиридонову Надежду Александровну с должности судьи Хозяйственного суда Сумской области за совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, несовместимо со статусом судьи. Об этом информирует пресс-центр ВСП.

В частности, 22 ноября 2019 года ВСП по жалобе Национального антикоррупционного бюро Украины открыл дисциплинарное дело в отношении указанной судьи. Как на основание привлечения судьи Спиридоновой Н.А. к дисциплинарной ответственности НАБУ ссылалось на фактические данные и доказательства, установленные во время проведения досудебного расследования в уголовном производстве от 21 мая 2019 года, начатом в отношении нее по части третьей статьи 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В частности, во время допроса в ходе проведения досудебного расследования в уголовном производстве свидетель отметил, что между ним и судьей Хозяйственного суда Сумской области Спиридоновой Н.А. состоялось несколько разговоров и встреч за пределами здания суда в период с 7 мая по 5 июня 2019 года. Во время этих разговоров и встреч он договорился с судьей Спиридоновой Н.А. о рассмотрении ею дела по иску физического лица - предпринимателя в Низовском поселковом совете Сумского района Сумской области об отмене решения совета от 20 марта 2019 года и принятия решения в пользу истца. Судья Спиридонова Н.А. сообщила ему о необходимости предоставления ей неправомерной выгоды (четыре тысячи долларов США) за принятие соответствующего решения по делу. Также свидетель сообщил об обстоятельствах передачи им судье Спиридонова Н.А. неправомерной выгоды по месту ее проживания.

Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия установлено, что действия судьи Спиридоновой Н.А. при осуществлении производства по делу № 920/518/19 (общение с доверенным лицом истца вне судебного заседания, обсуждение вопросов денежного вознаграждения судьи за принятие решений в пользу истца и последующее принятие таких решений) свидетельствуют о предвзятости судьи Спиридоновой Н.А., нарушении требований справедливого и беспристрастного рассмотрения дела в соответствии с законом с соблюдением принципов и правил судопроизводства и нарушении основополагающего права на справедливый суд. Эти действия имели умышленный характер, поскольку судья Спиридонова Н.А., допуская внепроцессуальные отношения при рассмотрении дела, действовала сознательно, предвзято, не могла не осознавать неправомерности своих действий, чем нанесла существенный вред авторитету правосудия. Такое поведение судьи при исполнении профессиональных обязанностей вызывает обоснованные сомнения в способности судьи беспристрастно выполнять свои функции, порочит звание судьи и подрывает авторитет правосудия.

По результатам рассмотрения дисциплинарного дела Первая Дисциплинарная палата пришла к выводу, что действия судьи Хозяйственного суда Сумской области Спиридоновой Н.А. содержат признаки существенного дисциплинарного проступка, и 13 марта 2020 года решила применить к судье дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности.

16 июля 2020 года Высший совет правосудия решил оставить без изменений обжалуемое решение Первой Дисциплинарной палаты, отметив, что палата пришла к обоснованному выводу о наличии в действиях судьи Спиридоновой Н.А. состава дисциплинарного проступка, ответственность за совершение которого предусмотрена пунктом 3 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (допущение судьей поведения, порочащего звание судьи или подрывающего авторитет правосудия, в вопросах соблюдения норм судейской этики и стандартов поведения, которые обеспечивают общественное доверие к суду). Высший совет правосудия считает, что Первая Дисциплинарная палата обоснованно применила к судье дисциплинарное взыскание в виде внесения представления об увольнении с должности, а санкции являются пропорциональными содеянном дисциплинарном проступке, пишет Судебно-юридическая газета.

Право Надежда Спиридонова
view counter

По тематике

13.03.2020 16:43

Первая Дисциплинарная палата ВCП отстранила сумскую судью

Согласно решению Первой Дисциплинарной палаты, отстранена от правосудия Надежда Спиридонова....

Судью Хозяйственного суда Сумщины разоблачили на взятке
10.06.2019 19:00

Судью Хозяйственного суда Сумщины разоблачили на взятке

Детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 7 июня разоблачили судью Хозяйственного суда Сумской области на получении...

Новости

Сумской роддом закрылся на карантин
Вчера 17:16
Как будут ездить сумские маршрутки из-за перекрытия Харьковской
Вчера 16:31
В Сумах со вторника коммунальный транспорт поедет по измененным маршрутам (схемы)
Вчера 10:40
Требовала $ 4000 за принятие решения: ВСП уволил судью с Сумщины
Сегодня 17:08
Известного полтавского фотографа взяли под стражу по подозрению в изнасиловании и совращении малолетней
Сегодня 16:49
На Сумщине подписано почти 900 тысяч деклараций с врачами
Сегодня 16:20
На Сумщине открыли после реконструкции мост через Ворсклу в Климентово
Сегодня 15:50
У Сумах нагородили переможців конкурсу «Я до спорту масТАК!»
Сегодня 15:44
Сумчан запрошують переглянути виставку карикатуристів
Сегодня 15:25
Сумська галерея запрошує на виставку «Традиція у часі»
Сегодня 14:55
На Сумщину приехал вице-премьер
Сегодня 14:25
В Сумах не знают, что делать с обострением ситуации с COVID-19
Сегодня 14:22
view counter

Статьи

До уваги сумчан: безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку
Сегодня 15:58
Сумской врач о коронавирусе: «Враг у ворот!»
Сегодня 12:46
В Сумах банда малолеток мучила ребенка и снимала издевательства на видео: эксклюзивные детали
Сегодня 10:28
Не положено или украдено?
31.07.2020 14:56
Чотири місяці коронавірусу на Сумщині: інтерв'ю з обласною інфекціоністкою
31.07.2020 13:39
Врачи Сумщины: «Коронавирус - это не фейк, а реальная опасность!»
31.07.2020 11:56
Маски на заняттях – необов’язково, контроль за станом здоров’я, заборона «шведського столу» в їдальнях –рекомендації МОЗ школам для роботи з 1 вересня
30.07.2020 20:30
Тетяна Рябуха, народний депутат України від партії «Слуга народу», звітує перед виборцями
29.07.2020 16:28
Місцеві вибори 2020: новели законодавства (інфографіка)
29.07.2020 13:33
День торгівлі з «АТБ»: де у Сумах завжди раді клієнту
27.07.2020 15:48
Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.