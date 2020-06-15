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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:16510

Задержали заместителя начальника экоинспекции Сумщины

Сегодня, 4 августа, в рамках уголовного производства, связанного со взяточничеством, правоохранители задержали заместителя начальника Управления Госэкоинспекции в Сумской области Александра Уварова.

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на собственные источники. Известно, что чиновника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины - до избрания меры пресечения. Сейчас в его доме на Луке, несмотря на закрытые ворота, прорвались полицейские. Как сообщили знакомые Александра Уварова, у правоохранителей нет постановления суда на проведение обыска. Однако, как сообщил начальник отдела коммуникации областной полиции Владимир Крупецких, все следственные действия, которые сейчас происходят в указанном доме, законные и проходят в рамках расследования уголовного производства. В прокуратуре Сумщины комментировать события сегодня отказались, пообещав предоставить официальную информацию завтра.

Право Александр Уваров Взятка Госэкоинспекция
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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