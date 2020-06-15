Задержали заместителя начальника экоинспекции Сумщины Сегодня, 4 августа, в рамках уголовного производства, связанного со взяточничеством, правоохранители задержали заместителя начальника Управления Госэкоинспекции в Сумской области Александра Уварова.

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на собственные источники. Известно, что чиновника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины - до избрания меры пресечения. Сейчас в его доме на Луке, несмотря на закрытые ворота, прорвались полицейские. Как сообщили знакомые Александра Уварова, у правоохранителей нет постановления суда на проведение обыска. Однако, как сообщил начальник отдела коммуникации областной полиции Владимир Крупецких, все следственные действия, которые сейчас происходят в указанном доме, законные и проходят в рамках расследования уголовного производства. В прокуратуре Сумщины комментировать события сегодня отказались, пообещав предоставить официальную информацию завтра.