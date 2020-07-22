Поліція Шостки розшукує безвісті зниклу Тетяну Михайленко (ФОТО)

Про зникнення жінки у поліцію повідомила її 84-річна мати. Старенька розповіла, що 52-річна донька у квітні поїхала на заробітки до Києва, проте з 10 липня не виходить на зв'язок ні з нею, ні з сином. ЇЇ мобільний телефон вимкнений.

На розшук безвісті зниклої зорієнтований особовий склад поліції області. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою жінки розіслане у всі відділи та відділення поліції України.

На вигляд розшукуваємій 50 - 55 років, зростом близько 165 см, середньої статури. Має каштанове хвилясте волосся до плечей та темні очі.

Поліція закликає всіх громадян не бути байдужими. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе у розшуку Тетяни Михайленко, прохання повідомити до Шосткинського відділу поліції за адресою: вул. Свободи, 67, або за телефонами: 050-327-91-48 (чергова частина), або на цілодобову лінію служби «102».

Відділ комунікації поліції Сумської області