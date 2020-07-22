Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:32221

Поліція Шостки розшукує безвісті зниклу Тетяну Михайленко (ФОТО)

Жителька Шостки поїхала до Києва на заробітки і з 10 липня не виходить на зв'язок з рідними.

Про зникнення жінки у поліцію повідомила її 84-річна мати. Старенька розповіла, що 52-річна донька у квітні поїхала на заробітки до Києва, проте з 10 липня не виходить на зв'язок ні з нею, ні з сином. ЇЇ мобільний телефон вимкнений.
На розшук безвісті зниклої зорієнтований особовий склад поліції області. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою жінки розіслане у всі відділи та відділення поліції України.
На вигляд розшукуваємій 50 - 55 років, зростом близько 165 см, середньої статури. Має каштанове хвилясте волосся до плечей та темні очі.
Поліція закликає всіх громадян не бути байдужими. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе у розшуку Тетяни Михайленко, прохання повідомити до Шосткинського відділу поліції за адресою: вул. Свободи, 67, або за телефонами: 050-327-91-48 (чергова частина), або на цілодобову лінію служби «102».

Відділ комунікації поліції Сумської області

 
Право
view counter

Новости

Сумской роддом закрылся на карантин
03.08.2020 17:16
Как будут ездить сумские маршрутки из-за перекрытия Харьковской
03.08.2020 16:31
В Сумах со вторника коммунальный транспорт поедет по измененным маршрутам (схемы)
03.08.2020 10:40
Поліція Шостки розшукує безвісті зниклу Тетяну Михайленко (ФОТО)
Вчера 23:32
Задержали заместителя начальника экоинспекции Сумщины
Вчера 22:16
Протест под полицией: жители Сум возмущены издевательствами подростков над 6-летним мальчиком
Вчера 21:05
На Сумщині коло отримувачів допомоги по частковому безробіттю розширюється
Вчера 17:50
Требовала $ 4000 за принятие решения: ВСП уволил судью с Сумщины
Вчера 17:08
Известного полтавского фотографа взяли под стражу по подозрению в изнасиловании и совращении малолетней
Вчера 16:49
На Сумщине подписано почти 900 тысяч деклараций с врачами
Вчера 16:20
На Сумщине открыли после реконструкции мост через Ворсклу в Климентово
Вчера 15:50
У Сумах нагородили переможців конкурсу «Я до спорту масТАК!»
Вчера 15:44
view counter

Статьи

До уваги сумчан: безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку
Вчера 15:58
Сумской врач о коронавирусе: «Враг у ворот!»
Вчера 12:46
В Сумах банда малолеток мучила ребенка и снимала издевательства на видео: эксклюзивные детали
Вчера 10:28
Не положено или украдено?
31.07.2020 14:56
Чотири місяці коронавірусу на Сумщині: інтерв'ю з обласною інфекціоністкою
31.07.2020 13:39
Врачи Сумщины: «Коронавирус - это не фейк, а реальная опасность!»
31.07.2020 11:56
Маски на заняттях – необов’язково, контроль за станом здоров’я, заборона «шведського столу» в їдальнях –рекомендації МОЗ школам для роботи з 1 вересня
30.07.2020 20:30
Тетяна Рябуха, народний депутат України від партії «Слуга народу», звітує перед виборцями
29.07.2020 16:28
Місцеві вибори 2020: новели законодавства (інфографіка)
29.07.2020 13:33
День торгівлі з «АТБ»: де у Сумах завжди раді клієнту
27.07.2020 15:48
Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.